본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

아르코, 아프리카 예술가와 문화교류 '아트 브릿지: 아프리카와의 대화'

박병희기자

입력2025.10.21 10:43

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국문화예술위원회(아르코)가 국제교류 네트워킹 프로그램의 일환으로 20일 서울 종로구 대학로 예술가의집 라운지에서 '아트 브릿지 : 아프리카와의 대화' 행사를 성공적으로 개최했다고 21일 밝혔다.


아트 브릿지는 예술을 매개로 한 장기적인 대화와 공감, 창의적 연대를 구축하는 새로운 시도다. 단순한 문화교류를 넘어, 큐레이터·예술가·플랫폼·언론인 등 다양한 주체들이 각자의 비전과 경험, 창의적 전략을 공유하며 새로운 협력의 가능성을 모색하는 자리로 기획됐다.

정병국 한국문화예술위원회 위원장(오른쪽 네 번째)과 '아트 브릿지 : 아프리카와의 대화' 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 한국문화예술위원회]

정병국 한국문화예술위원회 위원장(오른쪽 네 번째)과 '아트 브릿지 : 아프리카와의 대화' 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 한국문화예술위원회]

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 라운드테이블과 네트워킹으로 구성돼, 한국과 아프리카 국가들의 각기 다른 예술 생태계를 조명하고, 지역적 맥락에서 예술, 큐레이션, 제도적 발전에 대한 통찰을 공유하며, 각자의 실천과 담론이 교차하는 지점에서 아프리카와 한국 간의 예술적 연대의 가능성을 논의했다.

라운드테이블 패널로는 나이지리아 '아프리칸 아티스트 파운데이션'과 '라고스 포토 페스티벌'의 창립자이자 디렉터인 아주 은왁보구 (Azu Nwagbogu), 남아프리카공화국 '아트 아프리카' 매거진 공동 창립자이자 편집장인 브렌든 벨-로버츠 , 짐바브웨 국립미술관 어시스턴트 큐레이터인 도리스 타파드즈와 카무피라, 한국문화관광연구원 변지혜 부연구위원이 참여했다. 남아프리카공화국 '아트 아프리카' 매거진 공동 창립자이자 에디터인 수젯 벨-로버츠가 사회를 맡아 대담을 이끌었다.


정병국 아르코 위원장은 "이번 대화가 문화예술 협력의 불모지와 같았던 아프리카와 한국 간 교류의 물꼬를 트는, 의미 있는 첫걸음이 되길 희망한다"며 "아르코는 앞으로도 아프리카와 함께 예술가 중심의 교류를 지속적으로 확대하고, 예술가들이 서로 연결되고 협력할 수 있는 국제적 플랫폼을 개발해 나갈 것"이라고 밝혔다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전기밥솥이 이렇게 위험하다니"…귀찮다고 쌀 씻었다가 건강에 치명적 "전기밥솥이 이렇게 위험하다니"…귀찮다고 쌀 씻... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

11월 3일 성심당 갔다간 허탕…전 매장 휴업 공지 알고보니

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

또 한국어 낙서 '나라 망신'…스페인 유명 성당에 적힌 '쀍'

"외교부, 문전박대 없었다고? 대사관 초소서도 쫓겨났다" 당사자 분통

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

"50억 아파트에 5000만원 보유세"…집값 안정 vs 시장 불안 '팽팽'

새로운 이슈 보기