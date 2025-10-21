본문 바로가기
철원군, '2025 세종대왕 철원 강무행차' 성료

이종구기자

입력2025.10.21 10:14

강원도 철원군은 지난 19일 철원 고석정과 꽃밭 일원에서 '2025 세종대왕 철원 강무행차'를 성공적으로 개최했다.

철원군이 지난 19일 철원 고석정과 꽃밭 일원에서 '2025 세종대왕 철원 강무행차'를 개최하고 있다. 철원군 제공

철원군이 지난 19일 철원 고석정과 꽃밭 일원에서 '2025 세종대왕 철원 강무행차'를 개최하고 있다. 철원군 제공

이날 철원관광정보센터 앞에서 출정식을 시작으로 조선시대 복식을 재현한 세종대왕 강무행렬이 고석정 꽃밭을 거쳐 잔디광장에 마련한 무대까지 이동하며 관광객의 이목을 집중시켰다.


특히, 세종대왕 강무행차 재현 행렬 참여자 모집 및 현장 접수를 통해 군민과 관광객이 함께 행렬에 참여하며 과거와 현재가 이어지는 특별한 역사적 체험을 경험했다. 또한 잔디광장 무대에서는 웅장한 무예시범과 아름다운 전통공연이 진행되어 깊이 있는 문화예술 향유의 기회를 제공하였다.

이현종 철원군수는 "군민과 함께 역사 속 장면을 되살린 뜻깊은 시간이었다"며"주민과 화합하고 관광객들에게 색다른 볼거리를 전달할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
