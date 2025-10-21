본문 바로가기
“어르신 행복공간 인증”… 양산시, ‘우수경로당’에 대방7차경로당 선정

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.21 10:02

경남 양산시는 지난 20일 물금읍 대방노블랜드7차경로당(회장 박유만)에서 '2025년 양산시 우수경로당' 현판식을 개최했다.


대방7차경로당은 활발한 여가 프로그램 운영과 청결한 환경 유지, 회원 간 화합 활동 등에서 우수한 평가를 받았다.

이날 현판식에는 심주석 물금읍장, 유수정 노인장애인과장, 대방노블랜드7차아파트 경로당 회원 등 20명이 참석한 가운데 진행됐다.

대방노블랜드7차경로당은 앞서 지난 9월 진행된 양산시 우수경로당 심사에서 △경로당 운영 투명성 △자치활동 △운영활성화 △운영지원 체계구축 △수범사례 등에서 높은 점수를 받아 최우수 경로당으로 선정됐다.


경로당은 회원수 62명으로 건강백세운동교실, 노래교실 등 다양한 프로그램을 운영하고 있으며 지역사회 봉사활동은 물론 이웃돕기, 지역주민과의 화합을 위한 다양한 행사 참여 등으로 경로당 활성화에 힘쓰고 있다.


박유만 회장은 "인생은 지금부터라는 경로당 당훈처럼 회원들 스스로 적극적이고 주체적인 활동을 하고자 다 같이 노력한 결과"라며 "앞으로도 건강하고 활기찬 노후는 물론 지역주민들과 화합을 위해 노력하겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
