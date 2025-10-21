LG전자, AI와 디자인 혁신 결합한 미래형 생활공간 공개

LG전자가 움직이는 LED와 대화형 인공지능(AI) 기술 등 일상 속에서 체험할 수 있는 '감성형 기술'을 선보였다.

LG전자는 21일부터 나흘간 서울 코엑스에서 열리는 제56회 한국전자전(KES 2025)에 참가해 'LG AI 갤러리(LG AI Gallery)'를 주제로 약 900㎡ 규모의 전시관을 꾸리고, AI와 연결성, 디자인 혁신이 결합된 제품을 공개했다.

전시장 입구에는 국내외 파트너사와 협업해 제작한 '키네틱(Kinetic·움직이는) LED'가 설치됐다. LED 사이니지와 거울을 결합한 88개의 정육면체 모듈이 360도 회전하며 역동적인 빛의 흐름을 연출한다. 관람객이 QR코드를 스캔해 자신의 사진을 올리면 생성형 인공지능(AI)이 이를 팝아트 이미지로 변환해 LED에 띄우는 방식으로 전시에 직접 참여할 수 있다.

LG전자는 모빌리티 공간 솔루션 '슈필라움(Spielraum)'을 통해 이동수단이 업무 공간이나 팝업 매장으로 확장되는 미래차 경험도 선보였다. AI 홈 허브 'LG 씽큐 온(ThinQ On)'과 연동해 "하이 엘지, 다음 스케줄 알려줘"라고 말하면 내부 조명이 자동으로 켜지고 일정과 위치를 안내하는 등 자연스러운 대화형 서비스를 구현했다.

136형 'LG 매그니트 액티브 마이크로 LED'는 초고화질의 자발광 디스플레이 기술로 몰입감 있는 영상 경험을 제공했다. 픽셀을 개별 제어하는 능동형 매트릭스 기술이 적용돼 색과 명암 표현력이 한층 정교해졌다.

AI 홈 허브 '씽큐 온'은 음성 명령 한마디로 집 안의 가전과 사물인터넷(IoT) 기기를 통합 제어할 수 있는 솔루션이다. 사용자가 "하이 엘지, 외출모드 실행해 줘"라고 말하면 조명을 끄고 청소 로봇을 작동시키며, 반려동물을 위한 온·습도 환경을 자동 조정한다.

세탁기, 건조기, 워시타워 등 세탁가전에는 세탁물의 무게·습도·재질을 스스로 분석해 최적 코스를 선택하는 'AI DD 모터'가 탑재됐다. LG 휘센은 실내 온도와 사용자 위치를 감지해 바람 세기와 방향을 스스로 조절하는 'AI 바람'을 증강현실(AR)로 체험할 수 있는 공간을 마련했다.

'핏 앤 맥스(Fit & Max) 존'에는 벽과 냉장고 사이의 틈을 최소화한 제로 클리어런스(Zero Clearance) 기술을 적용한 '디오스 오브제컬렉션' 냉장고를 비롯해 김치냉장고, 컨버터블 모델 등이 전시됐다. 초프리미엄 브랜드 'LG 시그니처(LG SIGNATURE)'와 빌트인 주방 브랜드 'SKS' 제품으로 구성된 생활공간도 선보였다.

이와 함께 연내 출시 예정인 청소 로봇 신제품도 국내 최초로 공개됐다. 빌트인형 '히든 스테이션'은 싱크대 걸레받이 아래에 설치돼 외관을 깔끔하게 유지하고, 프리스탠딩형 '오브제 스테이션'은 테이블형 디자인으로 거실·침실 등 다양한 공간에 조화롭게 배치할 수 있다. 두 제품 모두 로봇 본체와 스테이션에 세계 최초로 스팀 기능을 적용했다.

전시장에는 글로벌 브랜드 캠페인 '라디오 옵티미즘(Radio Optimism)' 참여 공간도 마련됐다. 관람객이 메시지를 입력하면 인공지능이 브랜드 철학인 '라이프스 굿(Life's Good)'을 담은 맞춤형 음원을 제작해주는 체험형 프로그램이다.

LG전자 관계자는 "공감지능을 기반으로 사람의 감정과 의도를 이해하는 AI 기술을 확대해 일상의 품격을 높이는 다양한 솔루션을 지속 선보일 것"이라고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>