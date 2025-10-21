광주시교육청, 고1·2 학부모 대상 진학 아카데미

광주시교육청이 오는 25일 오후 2시 광주교육연구정보원 대강당에서 '광주진학 학부모 아카데미'를 연다. 입시를 앞둔 고 1·2학년 학부모를 대상으로 수학 학습법과 맞춤형 대입 전략을 안내한다.

21일 시교육청에 따르면 1부에서는 EBSi 수학 영역 강사 정종영 교사가 '수능과 내신 수학 학습법'을 소개한다. 정 교사는 'EBS 수능 개념 알 때까지 개념연습 확률과 통계', 'EBS 수능 개념 3주 완성 개념 끝판왕 수학Ⅰ·Ⅱ' 등을 저술했다.

2부에서는 EBSi 입시 강사 김진석 교사가 고1·2 맞춤형 대입 지원 전략을 다룬다. 김 교사는 교육부 학교생활기록부 현장실무지원단, 한국대학교육협의회 대입 상담교사, 전국 진학지도 교사협의회 연구팀장 등을 지냈다.

아카데미 신청은 22일까지 광주진로진학지원센터 누리집에서 가능하다. 당일 현장 신청받을 예정이며, 특강 영상은 행사 종료 후 EBSi 홈페이지에 탑재된다.





