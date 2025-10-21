함양군, 외국인 계절근로자 화재대피 훈련 실시

외국인 근로자 32명 대상

화재 대응 능력·안전의식 강화



경남 함양군은 외국인 계절근로자 32명을 대상으로 함양소방서와 합동으로 화재대피 훈련을 진행했다고 21일 밝혔다.

이번 훈련은 외국인 계절 근로자들이 화재나 응급 상황에 신속히 대응할 수 있도록 안전의식을 높이고 위기 대처 능력을 강화하기 위해 마련됐다.

함양군 외국인 계절근로자 화재대피 훈련 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

함양군 계절근로자 지원센터에는 지난 3월 입국한 32명의 베트남 근로자가 숙소로 생활하고 있으며, 이들은 영농기가 끝나는 11월까지 사과 적과 양파 작업, 고추 수확 등 노동력이 아주 필요한 농가의 일손을 돕고 있다.

이날 훈련은 외국인을 대상으로 하는 만큼 통역이 함께 참여했으며, 화재 발생 시 119 신고 및 화재 통보 훈련, 초기 화재진화 훈련, 인명 대피 및 구조 훈련 등 실습 중심으로 진행됐다.

훈련에 참여한 한 근로자는 "화재 훈련을 통해 소화기 사용법을 익히고 대피로를 주의 깊게 살펴보게 되었다"면서 "화재가 발생해도 침착하게 행동해 생명을 지킬 자신감이 생겼다"고 소감을 전했다.

함양군 관계자는 "이번 훈련은 외국인 근로자들의 화재 대응 능력을 높이는 동시에, 안전의식 확산과 안정적인 근로 환경 조성에 이바지할 것으로 기대된다"면서 "앞으로도 외국인 근로자들이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>