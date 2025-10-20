게임산업 협단체 "李대통령 '게임은 중독물질 아냐' 발언 환영"

게임산업협회·모바일게임협회 등 공동 성명

"소모적 논쟁 종지부…인식 전환 계기될 것"

국내 게임산업 유관 협단체들이 "게임은 중독물질이 아니다"라는 이재명 대통령의 발언에 감사를 표했다.

한국게임산업협회, 한국모바일게임협회, 한국인공지능게임협회, 한국게임이용자협회, 한국e스포츠협회, 한국게임개발자협회, 한국인디게임협회, 게임문화재단, 게임인재단 등은 20일 낸 공동 성명에서 "대통령 말씀에 현장에서 박수와 환호가 터져 나왔다"며 이같이 밝혔다.

앞서 이 대통령은 지난 15일 서울 성수동에서 진행된 'K-게임 현장간담회'에서 모두발언을 통해 "게임은 중독 물질이 아니다"라고 말했다. 이어 "과거 정부 정책과 엇박자를 빚으면서 많은 어려움을 겪게 된 것 같다. 마약과 함께 4대 중독으로 규정해 지원은커녕 억압 정책을 하는 바람에 중국에 추월당했다"고 했다.

게임산업 협단체들은 "세계보건기구(WHO)의 게임이용장애 질병 코드 국내 도입을 둘러싼 논쟁이 수년간 이어지면서 게임문화와 산업의 근간이 흔들릴 수 있다는 불안감에 많은 어려움을 겪어왔다"며 "이런 상황에서 나온 대통령의 발언은 그간의 소모적인 논쟁에 종지부를 찍고 게임을 우리 사회의 주요 문화산업의 일원으로 바라보는 인식 전환의 중요한 계기가 될 것이라 믿는다"고 말했다.

또 이 대통령이 게임산업뿐만 아니라 게임 개발에 참여하는 청년, 게임을 소비하는 이용자까지 고려해야 한다는 취지로 말한 것과 관련해 "게임을 산업 진흥이라는 한쪽 측면에서만 바라보지 않는, 건강하고 균형 잡힌 관점이어서 더욱 뜻깊었다"고 전했다.

이어 "'문제가 있다고 장독을 없애서는 안 된다'는 대통령의 비유처럼 게임산업계가 내외부 문제들을 회피하지 않고 지혜롭게 해결해 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





