철원군, 햇빛·행복·나눔 태양광 발전소 착공…'에너지 복지 선순환' 모델 구축

DMZ 접경지역 활용 지속 가능한 에너지 복지사업 확산

철원군, 태양광 발전 수익금으로 취약계층 돕는다

강원특별자치도 철원군은 20일 갈말읍에 위치한 철원군병영체험수련원에서 '햇빛·행복·나눔 에너지복지사업 70㎾ 태양광 발전소 착공식'이 열렸다.

20일 철원군에 위치한 ‘철원군병영체험수련원’에서 실시된 ‘햇빛·행복·행복 나눔 70kW 태양광 발전소 착공식’에서 관계자들이 단체 기념 촬영을 하고 있다. 철원군 제공 AD 원본보기 아이콘

이 행사에는 강원특별자치도 산업국장, 철원군수, 한국에너지공단 강원지역본부장, 한국기후변화연구원장, 그리고 강동에너지대표이사 등 5개 신재생에너지 관련 민간기업 대표가 참석했다.

'햇빛·행복·나눔 에너지복지사업'은 민간에너지 기업들이 기부한 태양광 설비(모듈, 인버터, 구조물 등)로 건설한 태양광 발전소에서 창출되는 수익금을 지역내 에너지 취약계층에 기부하는 선순환 형태의 사회공헌 활동으로 올해는 철원군 및 민간 6개 기업이 새롭게 참여한 결과 누적 용량 70㎾ 태양광 발전소가 운영될 예정이다. 연간 약 2000만원의 수익이 발생할 것으로 예상하며, 발전소를 통해 얻은 수익금은 저소득층에게 연탄기부, 에너지설비 교체사업 등 진보된 형태의 에너지 복지 사업에 활용될 예정으로 이를 통해 지역내 취약계층이 추운 겨울을 따뜻하게 보낼 수 있도록 돕는다.

특히, 철원군은 개발이 제한된 DMZ 접경지역을 사업 대상으로 우선 선발함으로써 신재생에너지 보급을 통한 지역 복지 실현에 기여한다는 점에서 더 큰 의의를 갖는다.

이현종 철원군수는 "강원도, 한국에너지공단, 기후변화연구원, 민간기업의 지원과 협조로 태양광 발전소가 설치될 수 있도록 애써주신 관계자 및 민간기업의 노고에 감사드린다"며 "취약계층에게 매년 도움을 줄 수 있는 에너지복지사업에 참여함으로써 일석이조의 성과를 거두게 되어 매우 뜻깊다"며, 앞으로도 관계기관과 협력하여 지속 가능한 에너지 복지 모델을 발굴할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.

햇빛과 행복을 모토로 한 이번 행사는 철원군을 비롯한 강원특별자치도 지역사회의 긍적적인 변화를 가져다줄 것으로 기대하며, 민·관·공 협력을 통해 태양광 사업과 사회공헌활동이 한층 더 발전할 것으로 전망된다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



