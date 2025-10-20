본문 바로가기
KAI, 美 KRATOS와 손잡고 유무인 복합체계 협력

양낙규군사 및 방산 스페셜리스트

입력2025.10.20 11:30

한국항공우주산업(KAI)은 최근 미국 KRATOS와 유무인복합체계(MUM-T) 분야 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.


20일 KAI에 따르면 양사는 MOU를 통해 국내 유무인복합체계 시장진출을 위해 상호 협력관계를 구축하고, 이후 해외 유무인복합체계 시장 공동진출을 추진한다. 협약 주체는 KAI 차재병 대표이사와 KRATOS Unmanned Aerial Systems Inc.의 Steve Fendley 사장이다. 양측은 유무인복합체계 분야에서 양사 간 상호 협력 방안을 모색하기로 뜻을 모았다.

이번 업무협약으로 국내 유일의 항공기 체계종합 기업인 KAI와 세계 무인기 시장 선도 기업인 KRATOS 간 협력을 촉진시켜, 유무인복합체계 분야 기술력, 사업 경쟁력 등 발전을 도모할 수 있을 것으로 기대된다.


KAI는 유인기 플랫폼과 무인기를 결합한 유무인복합체계를 6대 미래플랫폼 중 하나로 선정한 바 있다. 최근 유무인복합체계의 핵심기술인 AI Pilot의 브랜드명을 'KAILOT(카일럿)'으로 발표하며 한국의 '자주적 AI (Sovereign AI)' 확보를 추진하고 있다.


KRATOS는 무인협동전투기(CCA) XQ-58 Valkyrie, 무인표적기 BQM-167, BQM-177, MQM-178 등의 제품군을 보유 중인 무인기 분야 선도 업체다. KRATOS는 지난 약 25년 간 상기 고성능 무인기들을 생산 및 비행해 왔다. 최근에는 미군과 CCA 및 MUM-T 관련 실적을 다수 축적했다.




양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr
