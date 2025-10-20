한국투자글로벌AI&반도체TOP10 펀드, 1년 수익률 양호

한국투자신탁운용은 한국투자글로벌AI&반도체TOP10 펀드가 인공지능(AI)에 투자하는 공모펀드 중 1년 수익률 1위를 차지했다고 20일 밝혔다.

에프앤가이드에 따르면 한국투자글로벌AI&반도체TOP10 펀드USD(A-e클래스)는 1년 수익률 55.30%를 기록했다. 해외주식형 정보기술(IT) 섹터 동일 유형 펀드 가운데 1위를 기록했다. 같은 기간 동일 유형 펀드 수익률 평균인 28.52%를 26.78%포인트(P) 웃돌았다. 6개월 기준 수익률은 67.47%로 같은 기간 동일 유형 펀드 수익률 평균인 41.49%보다 높았다.

한국투자글로벌AI&반도체TOP10 펀드는 글로벌 인공지능(AI)과 반도체 산업을 주도하는 대표기업 10개 종목에 집중투자하는 상품이다. 해당 펀드는 보유 달러화(USD)로 직접 투자할 수 있는 USD형 외에도 투자 목적에 따라 환율 변동 위험을 헤지하는 환헤지형(H)과 환율 수익률까지 반영하는 환노출형(UH)으로도 출시됐다. 시리즈 전체 운용순자산액은 6627억원으로 상품명에 'AI'를 키워드로 가진 국내 출시 공모펀드 중 가장 큰 규모다.

지난 1일 기준 편입종목 상위권에는 ▲엔비디아(9.48%) ▲TSMC(8.66%) ▲알파벳(구글) (8.46%) ▲브로드컴(8.28%) ▲메타(7.79%) ▲SK하이닉스(6.90%) ▲아마존(6.70%) ▲마이크로소프트(6.51%) ▲테슬라(5.87%) ▲ARM(5.51%) 등을 포함하고 있다.

최민규 한국투자신탁운용 글로벌주식운용 담당은 "올해 2분기 빅테크 기업의 실적 발표에 따르면 대부분의 기업이 시장기대치를 웃돌았다"며 "AI가 주 사업 부문에 기여해 다수 기업이 두 자릿수 매출 성장을 기록했고 기업별 매출 증가율 수치는 AI 수익화 능력에 비례했다"고 설명했다.

이어 "글로벌 빅테크 기업은 자본력을 바탕으로 AI 인프라 투자(CAPEX)를 계속해서 확대하고 있다"며 "동시에 수십억 명의 빅테크 서비스 사용자가 데이터를 생산하는 등 선순환 구조를 이루고 있다"고 덧붙였다.

한국투자글로벌AI&반도체TOP10 펀드는 실적배당형 상품으로 과거의 수익률이 미래의 성과를 보장하지 않으며, 운용결과에 따라 원금손실이 발생할 수 있다.





