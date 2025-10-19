◇ 과·팀장급 전보
▲ 보건정책과장 석선영 ▲ 규제정책팀장 김민수
박재현 기자 now@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"연봉 2억 줄게, 삼성·SK하닉 출신 환영"…대놓고... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]국무조정실·국무총리비서실
2025년 10월 19일(일)
◇ 과·팀장급 전보
▲ 보건정책과장 석선영 ▲ 규제정책팀장 김민수
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기 힘들다는 '실버바'
"절반이 백수, 경제난 지긋지긋"…나라 뒤집은 Z세대 폭발에 난리난 '마다가스카르'
"시선집중돼 창피, 알았으면 절대 안 샀다"…美서 집단소송 걸린 '운동화'
노천탕 청소하다가…日 프로레슬링계 전설, 곰 습격에 '비극적 최후'
'화장실 급해서 아니라 놀러 간다'…대관람차·온천·글램핑도 있는 日휴게소들[日요일日문화]
"애 둘 이상 낳으면 소득세 내지 마라"…출산장려금·육아보조금도 안 통하자 '특단대책'
"차에서 뭐했냐?"…렌터카 블랙박스서 女아이돌 스킨십 보고 돈 뜯어낸 사장
"걸을 때 수치스러운 소리 난다"…美서 집단소송 걸린 운동화
74세 노신랑, 2.6억원 신붓값 내고 24세 신부 맞아…위조 수표 논란도
"사람을 부리토처럼 말았다"…美이민당국 구속구 인권침해 논란