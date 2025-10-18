본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

사건사고

수도권제1순환고속도로 남양주 구간 포트홀…차량 23대 타이어 파손

세종=강나훔기자

입력2025.10.18 17:02

시계아이콘00분 14초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지름 1m·깊이 20㎝ 규모 포트홀 발생
운전자 2명 경상

겨울철 지반 동결과 해빙 등으로 도로 파임(포트홀) 현상이 발생 중인 4일 서울 한 도로에 포트홀이 생겨나 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@

겨울철 지반 동결과 해빙 등으로 도로 파임(포트홀) 현상이 발생 중인 4일 서울 한 도로에 포트홀이 생겨나 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@

AD
원본보기 아이콘

경기 남양주시 수도권제1순환고속도로에서 포트홀이 생겨 차량 20여 대가 잇따라 피해를 입었다.


18일 한국도로공사에 따르면 전날 오후 11시께 남양주시 도농동 구리남양주톨게이트와 남양주IC 구간 3차로에서 지름 약 1ｍ, 깊이 20㎝가량의 포트홀이 발생했다.

해당 구간을 지나던 차량 23대가 타이어 파손 등 피해를 입었으며, 운전자 2명이 경상을 입었지만 병원으로 이송되지는 않았다.


한국도로공사는 사고 발생 약 2시간 만에 긴급 복구를 완료했으며, 피해 차량에 대해서는 보상 절차를 진행할 예정이라고 밝혔다.




강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기 힘들다는 '실버바' "금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

꽈배기 4% 오를 동안 베이글·소금빵은 40% 이상 급등…3년의 가격 변동

"라부부 대신"…10명 중 8명 "연말에도 '듀프' 구매"

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다당분간 사기 힘들다는 '실버바'

홍라희·이부진·이서현, 삼성전자 주식 1조7000억원 매각

새로운 이슈 보기