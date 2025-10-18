수도권제1순환고속도로 남양주 구간 포트홀…차량 23대 타이어 파손

지름 1m·깊이 20㎝ 규모 포트홀 발생

운전자 2명 경상

겨울철 지반 동결과 해빙 등으로 도로 파임(포트홀) 현상이 발생 중인 4일 서울 한 도로에 포트홀이 생겨나 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

경기 남양주시 수도권제1순환고속도로에서 포트홀이 생겨 차량 20여 대가 잇따라 피해를 입었다.

18일 한국도로공사에 따르면 전날 오후 11시께 남양주시 도농동 구리남양주톨게이트와 남양주IC 구간 3차로에서 지름 약 1ｍ, 깊이 20㎝가량의 포트홀이 발생했다.

해당 구간을 지나던 차량 23대가 타이어 파손 등 피해를 입었으며, 운전자 2명이 경상을 입었지만 병원으로 이송되지는 않았다.

한국도로공사는 사고 발생 약 2시간 만에 긴급 복구를 완료했으며, 피해 차량에 대해서는 보상 절차를 진행할 예정이라고 밝혔다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>