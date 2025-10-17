고양시, 세계역도선수권 3관왕 박혜정 선수에 포상금 수여

올해만 세 차례 국제대회 3관왕 위업 달성…고양시 명예 드높여

경기 고양특례시(시장 이동환)가 지난 16일 '2025 국제역도연맹(IWF) 세계역도선수권대회' 여자 86kg 이상급 3관왕에 오른 박혜정 선수에게 포상금을 수여하며 그간의 노고를 격려했다.

이동환 고양특례시장이 지난 16일 '2025 국제역도연맹(IWF) 세계역도선수권대회' 여자 86kg 이상급 3관왕에 오른 박혜정 선수에게 포상금을 수여하고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 수여식에는 이동환 고양특례시장을 비롯해 교육문화국장, 체육정책과장, 지도자가 참석했으며, 박혜정 선수에게는 격려 포상금 2000만원이 수여됐다.

박혜정 선수는 지난 10월 3일부터 12일까지 노르웨이 푀르데에서 열린 세계역도선수권대회에서 인상 125kg, 용상 158kg, 합계 283kg을 들어 올리며 세 부문 모두 금메달을 차지, 대한민국의 유일한 금메달리스트이자 3관왕에 올랐다.

이번 우승은 2024년 바레인 세계역도선수권대회 2위의 아쉬움을 딛고 재기한 값진 성과로 2023년 리야드 대회에 이어 두 번째 세계선수권 챔피언 타이틀을 거머쥔 쾌거다.

또한 박혜정 선수는 올해 8월 중국 푸저우에서 열린 '동아시아역도선수권대회'와 '한·중·일 국제역도대회'에서 연이어 3관왕을 차지한 데 이어 이번 세계선수권에서도 세 부문을 석권하며 올해만 세 차례 국제대회 3관왕의 위업을 달성했다.

이번 성과를 통해 박혜정 선수는 대한민국 여자 역도의 독보적 위상을 세계무대에서 다시 한 번 입증했고, 고양특례시청 직장운동경기부 소속 선수로서 시의 명예를 함께 빛냈다.

이동환 시장은 "늘 묵묵히 훈련에 임하며 경기마다 최선을 다 해온 박혜정 선수가 그 노력의 결실로 세계무대에서 값진 성과를 이뤄 고양특례시의 이름을 널리 알렸다"며 "앞으로도 다치지 말고, 대한민국 역도의 중심에서 빛나는 활약을 이어가길 바란다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



