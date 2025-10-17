창원소방본부, 이동여성의용소방대 대장·부대장 이·취임식 열어

경남 창원소방본부는 '이동여성의용소방대 대장 및 부대장 이·취임식'을 열었다.

지난 16일 열린 행사에는 창원소방본부장을 비롯한 소방공무원 9명과 창원시 남·여성의용소방대 연합회장 및 대원 등 47명의 의용소방대원이 참석해 총 56명이 자리를 함께했다.

이·취임식에서는 김덕순 대장과 장연화 부대장이 이임하고, 장연화 대장과 피연월 부대장이 새롭게 취임했다. 공로패 및 임명장 수여와 이임사, 취임사, 기념 촬영 등이 진행되며 참석자들은 이임자들의 노고를 격려하고 신임 임원들에게 축하를 전했다.

이상기 창원소방본부장은 "그동안 헌신적으로 봉사해주신 이임자들의 노고에 깊이 감사드린다. 새로 취임하는 임원들의 역량과 리더십으로 지역사회의 안전과 발전에 큰 역할을 해줄 것을 기대한다"고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



