본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

동명대학교 해양모빌리티학과, 국립수산과학원서 기업현장학습 실시

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.17 12:54

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

RISE 사업 일환… 스마트·친환경 수산기술 체험으로 실무 역량 강화

동명대학교는 지난 14일 국립수산과학원에서 교육부 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 하나로 해양모빌리티학과 재학생 대상 기업현장학습을 실시했다.

동명대학교 해양모빌리티학과 학생들이 국립수산과학원에서 기업현장학습을 실시하고 기념촬영하고 있다. 동명대 제공

동명대학교 해양모빌리티학과 학생들이 국립수산과학원에서 기업현장학습을 실시하고 기념촬영하고 있다. 동명대 제공

AD
원본보기 아이콘

이 현장학습에는 재학생 8명이 지도교수와 함께 참여해 ▲스마트·친환경 양식 기술 습득 ▲수산자원 관리 기술의 최신 동향 파악 ▲관련 연구시설 견학 등의 프로그램으로 진행됐다.


학생들은 이론으로 배우던 기술이 실제 산업 현장에서 어떻게 적용되는지를 직접 체험하며 실무 역량을 한층 높였다.

이상민 학생은 "수산과학원은 물고기 연구 중심의 기관으로만 알았는데, 실제로 어선과 어업 기술까지 다루는 것을 보고 놀랐다"며 "일반 선박과의 차이점을 배우며 선박 설계 공부에 큰 도움이 됐고 생분해성 그물 등 친환경 기술에 대한 관심도 커졌다"고 말했다.


또 다른 참가자인 김다혜 학생은 "조파수조에서 인공 파도를 만들어 선박 성능을 시험하는 과정을 직접 본 것이 인상 깊었다"며 "생분해성 소재를 활용한 친환경 어구 연구 사례를 통해 해양공학 기술이 환경 보호에 기여하는 방식을 구체적으로 이해할 수 있었다"고 말했다.


현장을 인솔한 박성주 교수는 "학생들이 스마트와 친환경 수산과학 기술의 최신 동향을 직접 접하고, 이론과 실제의 연계를 통해 실무 역량을 강화할 좋은 기회였다"며 "산업 현장과 연계한 다양한 프로그램을 통해 미래 해양 모빌리티 산업을 선도할 실용 인재를 양성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…소문 무성했던 '그 방'의 실체 증언 나왔다 "윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

"대중들 개돼지라 금방 잊을 것" 韓 정부 난리에 캄보디아 모집책 '코웃음'

"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기