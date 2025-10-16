본문 바로가기
칠곡군－완주군, ‘영호남 화합행사’로 아름다운 우정

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.16 17:38

지역 주요 축제 상호 방문 등 아름다운 동행

㈔칠곡군새마을회(회장 우충기)는 지난 15일 교육문화회관 인문학 홀에서 완주군새마을회와 영호남 화합행사를 가졌다.


칠곡군과 완주군은 1999년 자매결연 후 지금까지 27년째 군민의 날과 지역 주요 축제 상호 방문 등 아름다운 동행을 이어져 오고 있다.

이날 완주군새마을회와 호국평화기념관, 꿀벌나라테마공원 등 칠곡군의 주요 명소를 둘러보며 서로의 우정을 깊이 다지는 시간을 가졌다.

영호남 화합 행사후 단체사진촬영/김이환기자

영호남 화합 행사후 단체사진촬영/김이환기자

김재욱 칠곡군수는 "우리 지역의 꿀과 참외 같은 특산품과 완주군의 특산품인 생강을 이용하여 경제적으로도 함께 잘 살 수 있는 방법도 고민해서 지금까지 이어져 온 완주군과의 발걸음이 더욱 활기차게 나아가길 바란다"며 "완주군과의 아름다운 동행이 지속될 수 있도록 군에서도 많은 노력을 기울일 것이다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
