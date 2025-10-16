본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

"김·미역이 미래 먹거리"…완도, 2028국제박람회 유치 박차

호남취재본부 이준경기자

입력2025.10.16 16:26

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내년 상반기 국제행사 승인 목표

전남 완도군이 '2028 완도국제해조류산업박람회'의 국제행사 승인을 받기 위해 본격적인 유치 활동에 나섰다.


16일 완도군에 따르면 군은 지난 2014년과 2017년 두 차례 해조류박람회를 성공적으로 개최한 바 있으며, 특히 2017년 박람회에는 약 100만명이 방문해 3,000억원 규모의 경제적 파급효과를 기록하는 등 해조류 산업의 가능성을 입증했다.

완도군은 '2028 완도국제해조류산업박람회' 국제행사 승인을 위한 보고회를 진행했다. 완도군 제공

완도군은 '2028 완도국제해조류산업박람회' 국제행사 승인을 위한 보고회를 진행했다. 완도군 제공

AD
원본보기 아이콘

2028 박람회는 '해조류, 생명의 기원에서 인류의 미래로'를 주제로, 완도 해변공원 일원에서 개최될 예정이다. 해조류 이해관 등 7개 전시관 운영을 비롯해 국제 해조류 심포지엄, 수출 상담회 등 산업형 박람회로 꾸며진다.

군은 이번 박람회를 통해 ▲블루카본 자원으로서의 해조류 가치 부각 ▲기후변화 대응 식품산업 모델 개발 ▲국제 교류 확대 ▲지역 수산업 기반 경제 활성화 등 종합적인 목표를 달성한다는 계획이다.


이를 위해 군은 지난 5월 '기본계획 수립 용역' 최종 보고회를 마쳤으며, 전라남도와 협력해 해양수산부·기획재정부 등 관계 중앙부처와의 협의를 지속하고 있다. 국제행사 개최 계획서는 이달 중 해양수산부에 제출할 예정이다.


정부의 국제행사 승인 여부는 정책성 등급 조사 등을 거쳐 내년 상반기 중 결정된다. 군은 향후 박람회 조직위원회 구성과 함께 국제기구 및 관련 기관과의 협력도 강화할 방침이다.

신우철 군수는 "이번 박람회는 완도 해조류의 우수성을 세계에 알리는 계기가 될 것이다"며 ""정부의 국제 행사 승인과 범정부 차원의 지원을 끌어내기 위해 모든 역량을 쏟겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ] [르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

평균 연봉 1억에도…짐 싸서 나가는 이곳

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기