가을관광의 계절… 청정 바다·맛이 있는 여행지 ‘울진’

가을 바다의 싱싱한 맛과 울진의 청정한 자연이 어우러진 특별한 계절이 찾아왔다.

경북 울진군은 오는 11월 7일부터 9일까지 3일간 죽변항 일원에서 열리는 '2025 죽변항 수산물축제'를 중심으로, 황금빛 계절, 추억을 더 할 여행코스와 연계해 관광객 맞이에 나선다.

▲신선한 가을의 맛, 죽변항 수산물축제

올해 죽변항 수산물축제는 '가자, 죽변항! 먹자, 수산물!'이라는 주제로, 싱싱한 방어, 오징어, 전어 등 가을철 수산물을 한자리에서 즐길 수 있는 대표 먹거리 축제로 펼쳐진다.

축제장에서는 매년 인기를 얻고 있는 ▲맨손 활어잡기 ▲물회 포퍼먼스 ▲수산물 즉석 경매 ▲수산물 해체쇼 등이 마련돼, 보는 이에게 재미를 안겨줄 뿐만 아니라 무료 시식 기회 제공으로 관광객들의 입맛을 돋울 예정이다.

야간에는 바다를 배경으로 한 어등(魚燈) 전시가 죽변항만의 독특한 포토존을 만들어내며, 해상 어선 퍼레이드와 불꽃쇼가 개막식의 화려한 시작을 장식한다.

특히 개막식에서는 트로트 가수 이찬원, 황윤성이 출연하는 축하공연이 마련돼 현장의 열기를 더할 예정이다. 낮에는 바다를 보고 밤에는 음악과 맛을 즐기는 '머무는 축제'로 새롭게 기획돼 체류형 관광 유도에 나선다.

▲가을 정취 가득한 울진, 여행코스도 풍성

죽변항 수산물축제와 함께 즐길 수 있는 울진의 가을 여행코스도 주목받고 있다. 금강소나무숲길, 불영사계곡의 단풍 트레킹코스, 왕피천 생태탐방로 등은 가을빛으로 물들며 울긋불긋한 단풍과 함께 깊은 산림의 정취를 선사한다.

특히 부드러운 천연 흙길로 조성된 월송정 맨발걷기길은 남녀노소 누구나 자연을 온전히 느끼며 걸을 수 있는 코스로 방문객들에게 인기가 높다. 선선한 가을밤에 반딧불이가 길을 밝혀 특별한 분위기를 선사한다.

망양정 해수욕장과 구산해변 일원에서는 가을 바다를 배경으로 한 감성 캠핑·차박 여행객이 늘고 있으며, 최근 시범운영 중인 동서트레일 울진 구간(60㎞)도 백패킹족에게 새로운 명소로 떠오르고 있다. 이 코스는 금강송면 전곡리 원곡교에서 근남면 산포리 망양정 해수욕장까지 총 4구간이다.

이외에도 바다 위를 걷는 아찔한 체험이 가능한 후포 등기산 스카이워크, 죽변항 인근 드라마세트장과 하트 해변, 프리다이빙과 스킨스쿠버 등 해양 체험을 할 수 있는 울진해양레포츠센터, 여행객들의 피로를 풀어주는 전통 온천 관광지인 덕구온천과 백암온천 등 축제 기간에도 울진의 관광의 즐거움을 동시에 만끽할 수 있다.

▲교통·관광 편의 강화로 더욱 가까워진 울진

동해선 개통으로 울진이 수도권과 더 가까워졌다. 이동 시간이 기존보다 1∼2시간 단축되면서, 당일치기도 가능한 가고 싶은 힐링 여행지로 인식이 빠르게 변화하고 있다. 가족 단위, 연인, 개인 여행객 등 관광객의 편의를 높이기 위해 다양한 교통편의 서비스를 제공하고 있다.

군은 관광객의 편의를 높이기 위해 농어촌버스 무료 운행과 관광택시 운영을 병행하고 있다. 지난 3월 운영을 시작한 관광택시는 꾸준히 이용객이 증가세를 보이며 지역을 찾는 여행객에게 편리한 교통수단이자 현장 안내 역할을 겸하는 움직이는 '관광가이드' 역할을 톡톡히 하고 있다.

또 지난 10월 1일부터 오는 11월 30일까지 2개월간 가을맞이 울진여행 버스지원 사업'을 시범 운영 중이다. 기차, 버스 등 대중교통을 이용해 울진을 방문하는 25명 이상 단체관광객을 대상으로 관광지 이동을 위한 버스를 지원해 편리하고 쾌적한 여행이 가능하도록 돕고 있다. 울진 군민은 이용할 수 없고 관광객의 경우 1인 5000원의 저렴한 금액으로 6시간 동안 관광버스로 울진여행을 지원해 경제적인 관광이 가능하다.

손병복 군수는 "죽변항 수산물축제는 울진의 바다를 대표하는 축제이자, 가을 울진 관광의 시작을 알리는 행사"라며 "청정한 자연과 맛, 그리고 따뜻한 정을 함께 느낄 수 있는 계절 여행지 울진에서 잊지 못할 특별한 가을 추억을 만들어 보시길 바란다"라고 말했다.





