캄보디아 실종 의심 20대 '신변 안전 확인'

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.16 14:10

부모에 SNS 연락…경찰도 직접 통화
광주·전남 8건 접수…경찰 “끝까지 대응”

광주에서 캄보디아로 출국한 뒤 연락이 끊겨 실종 신고가 접수됐던 20대 남성의 신변이 확인됐다.

광주 북부경찰서.

광주 북부경찰서.

16일 광주 북부경찰서에 따르면 A씨는 전날 오후 부모에게 소셜미디어(SNS) 전화를 걸어 "잘 지내고 있으니 걱정하지 말라"고 말했다. 경찰도 A씨와 직접 통화해 신변에 문제가 없음을 확인했지만, 최종 확인을 위해 주캄보디아 대한민국 대사관 방문을 요청했다. 경찰 관계자는 "안전 여부가 공식 확인되기 전까지는 실종 신고를 해제하지 않을 계획"이라고 밝혔다.


광주경찰청은 최근 잇따르는 캄보디아 출국 후 실종 의심 사건에 대응하기 위해 긴급 대책 회의를 열었다.

경찰은 현지 가족·지인 탐문을 위해 캄보디아어 전단지를 제작·배포하고, 해외 실종 신고 증가에 대비해 처리 매뉴얼을 마련해 일선 경찰에 배포하기로 했다.


또 광주교육청과 협력해 수능 이후 청년들이 취업을 빙자한 범죄에 노출되지 않도록 예방 교육을 실시하고, 실종자 가족이 원할 경우 심리 케어도 지원할 방침이다.


캄보디아로 출국한 뒤 연락이 끊겨 실종 신고가 접수된 사례는 이날까지 광주 5건, 전남 3건 등 모두 8건으로 집계됐다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
