상장 중견기업, 2분기 성장성 지난해보다 약화

중견련, ‘2025년 2분기 상장 중견기업 경영 분석’ 결과 발표

올해 2분기 상장 중견기업의 성장성이 전년 동기 대비 약화된 것으로 조사됐다.

한국중견기업연합회는 이 같은 내용을 포함한 '2025년 2분기 상장 중견기업 경영 분석' 결과를 16일 발표했다. 이번 분석은 2023년 결산 기준 상장 중견기업 992개 사의 2024년 2분기부터 올 2분기까지 재무 정보에 기반해 진행됐다.

분석 결과를 보면 중견기업의 성장성 지표인 매출액증가율(0.9%)과 총자산증가율(2.1%)이 전년 동기 대비 각각 2.8%포인트, 4.4%포인트 하락한 것으로 확인됐다. 제조업 분야 매출액증가율은 전년 동기 대비 0.7%포인트 줄어든 1.4%, 유동자산 감소에 따라 총자산증가율은 4.4%포인트 하락한 2.8%를 기록했다. 비제조업 분야 매출액증가율은 전년 동기 대비 7.9%포인트 낮아진 -0.2%, 총자산증가율은 4.1%포인트 감소한 0.8%다.

상장 중견기업의 2분기 수익성 지표도 하락했다. 매출액영업이익률은 6.2%로 전년 동기 대비 0.1%포인트 줄었고 이자수익, 배당금수익과 환율 변동에 따른 외환거래 이익이 감소하면서 매출액 세전 순이익률은 2.1%포인트 낮아진 6.1%로 집계됐다. 제조업 분야 매출액영업이익률은 0.1%포인트 상승한 5.9%, 매출액 세전 순이익률은 2.1%포인트 하락한 5.6%로 나타났다. 비제조업 분야 매출액영업이익률은 7.1%로 0.4%포인트 감소했고, 매출액 세전 순이익률은 7.4%로 2.0%포인트 하락했다.

상장 중견기업의 부채비율(65.4%)은 전년 동기 대비 1.1%포인트 감소한 반면, 차입금의존도(13.4%)는 0.1%포인트 증가했다. 제조업 분야 부채비율은 전년 동기 대비 0.7%포인트 줄어든 66.6%, 비제조업은 1.8%포인트 줄어든 63.0%로 확인됐다. 차입금의존도는 제조업 분야에서 0.1%포인트 하락한 13.8%로 분석된 데 반해, 비제조업 분야는 0.6%포인트 증가한 12.5%를 기록했다.

이호준 중견련 상근부회장은 "수익성과 성장성이 약화하는 상황에서 상장 중견기업이 부채비율을 줄여 재무 건전성을 강화하는 현상은 결과를 가늠하기 어려운 미국 관세 협상 등 불안정한 경제 환경에 대한 우려를 드러낸다"면서 "'진짜 성장'의 불가역적 토대를 구축하기 위해서는, 실용 외교에 총력을 기울여 APEC을 계기로 무역·통상 환경의 안정성을 확고히 다지는 한편, 중견기업 전용 신용보증기금 계정 설치 및 보증 한도 확대 등 전향적인 금융 지원을 통해 비제조업을 비롯한 중견기업의 보다 적극적인 투자와 혁신을 견인해야 할 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



