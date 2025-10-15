홈플러스 "잠재적 인수자와 협상 진행중…15개 점포 폐점 연말까지 보류"

인가 전 M&A 성사에 총력

거래조건 복구로 자금 이슈 해소

점포 운영 여부는 인수자가 결정

기사기업회생 절차를 밟으며 인수합병(M&A)을 추진 중인 홈플러스가 현재 잠재적 인수자와 협상을 진행하고 있다고 15일 밝혔다.

울시내 한 홈플러스 매장 앞. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

홈플러스는 이날 보도자료를 통해 "현재 상황에서 인가 전 M&A의 성공만이 홈플러스가 회생할 수 있는 가장 현실적이고 유력한 방안"이라며 "지금까지 스토킹호스 방식으로 다수의 잠재적 인수자와 조건부 우선인수자 선정을 위한 노력을 진행해왔으나 아직 우선협상자를 확보하지 못했다"고 밝혔다. 스토킹호스는 우선협상대상자를 먼저 정하는 매각 방식이다. 홈플러스는 "현재도 한 잠재적 인수자와 협상을 진행하고 있으나 협상이 지연되면서 매각방식이 법원 절차상 일정에 따라 스토킹호스에서 공개입찰로 전환됐다"고 설명했다.

이어 "법원의 결정에 따라 입찰방식이 공개입찰로 전환됐지만 스토킹호스 방식 하에서 진행해오던 잠재적 인수자와의 협의는 계속 진행 중"이라며 "인가 전 M&A 성사를 위해 필요한 모든 노력을 다하고 있다"고 강조했다.

홈플러스는 "주요 거래처의 거래조건을 회생 전과 같은 수준으로 복구하여 자금 이슈가 해소되고 납품물량 정상화가 이루어진다는 것을 전제로 15개 점포의 폐점을 연말까지 보류하고 현재 진행 중인 인가 전 M&A에 집중하기로 했다"고 했다. 더불어 "15개 점포의 계속 운영 여부는 M&A가 완료되고 나면 인수자가 결정할 것"이라고 덧붙였다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>