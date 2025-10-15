광주시, 노후 각화동농산물도매시장 이전·현대화 '시동'

15일 설명회…유통종사자·시민 의견수렴

올해 12월까지 최종 이전 후보지 확정

호남 최대 물류거점 조성…2036년 준공

강기정 광주시장이 15일 북구 각화동 시화문화마을 커뮤니티센터 다목적강당에서 열린 '각화동농산물도매시장 시설현대화 설명회'에서 사업 추진 방향 등을 설명하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시가 개장된지 34년이 지난 북구 각화동농산물도매시장의 이전 및 현대화 사업을 추진한다. 이를 위해 시는 올해 말까지 이전 후보지를 최종 확정하고, 2031년 착공에 들어가 2036년 준공을 목표로 단계적 추진에 나설 예정이다.

광주시는 15일 북구 각화동 시화문화마을 커뮤니티센터에서 유통 종사자, 지역주민, 인근 상인 등 200여명이 참석한 가운데 '각화동농산물도매시장 시설현대화 설명회'를 개최했다. 이날 설명회에서는 시설 노후화에 따른 이전 필요성, 시설현대화 용역 결과, 향후 추진계획 등을 시민과 공유했다.

1991년 개장한 각화동농산물도매시장은 광주와 전남·전북 등 호남권 농산물 유통의 중추적 역할을 해왔다. 지난해 기준 22만367t의 거래물량을 기록하며 전국 32개 도매시장 중 8위를 기록할 만큼 서남부권역 농산물 유통의 핵심 거점으로 자리매김했다.

그러나 개장 후 34년간 대규모 확장이나 개보수 없이 운영되면서 시설 노후화가 심각한 상황이다. 협소한 주차 공간과 높은 부지·건축 부하율은 전국 최고 수준으로, 경쟁력 저하와 인근 주민들의 지속적 생활환경 민원으로 이어졌다. 설명회 참석자들은 낡은 시설로 인한 안전 문제 등을 거론하며 빠른 이전 추진을 요구했다.

새롭게 조성될 도매시장은 '호남 최대 농산물 유통 물류거점'을 비전으로 ▲도매기능 강화 ▲물류체계 개선 ▲지역경제 활성화에 중점을 두고 추진된다. 특히 급변하는 온라인 도매시장에 적극 대응하며 고부가가치 물류체계를 구축하고, 식자재 일괄 구매 및 지역 로컬푸드 유통을 통합하는 시스템이 도입된다.

시는 올해 12월까지 이전 후보지를 확정한 뒤, 내년부터 지방재정 절차와 사업계획 심의를 거쳐 농림축산식품부 '공영도매시장 시설현대화사업' 공모를 신청할 계획이다. 이후 기획재정부 예비타당성 조사와 행정안전부 지방재정 중앙투자심사를 통과하면, 2031년 토지보상 및 착공을 시작으로 2036년 준공을 목표로 사업이 단계적으로 추진된다. 시는 이번 설명회를 시작으로, 주민 의견수렴 과정을 2차례 더 가질 예정이다.

이전 사업과 별도로, 시는 주차난, 악취 저감, 저온저장시설 등 시급한 문제 해결을 위해 도매시장법인 등을 포함하는 유통개선 전담팀(TF)을 이달 구성했다.

강기정 시장은 이날 설명회에서 "농민과 도매시장 유통 종사자들이 그동안 불편을 감내하고 도매시장을 지켜준 덕분에 지역 먹거리 유통이 유지될 수 있었다"며 "현장에서 나온 다양한 의견을 반영해 시설현대화를 빠르고, 순조롭게 추진하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



