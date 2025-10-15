본문 바로가기
청소년이 만드는 축제의 밤… 부산 기장군, ‘청소년어울마당 달밤달초’ 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.15 16:02

기장군(군수 정종복)은 오는 18일부터 19일까지 정관읍 중앙공원 일대에서 '2025 기장군청소년어울마당 달밤달초(달이 뜨는 어느 날 밤, 달토끼가 여러분을 초대합니다)'를 연다.


'기장군청소년어울마당'은 기장군이 주최하고 청소년참여위원회·청소년운영위원회가 주관하는 대표 청소년 문화축제다.

올해 행사는 청소년들이 직접 기획 단계부터 참여해 준비한 '수요자 중심형 축제'다.


기장군 청소년참여기구(청소년운영위원회·청소년참여위원회)는 지역 청소년 유관기관을 통해 진행된 투표로 행사 테마를 정했다. 이어 지난 9월부터 청소년 운영진과 공연팀, MC를 모집해 행사의 모든 과정을 청소년 주도로 진행 중이다.


행사 첫날인 18일에는 10개 학교 청소년 공연팀이 무대에 오르고, 가수 비오와 싸이버거가 축하 공연을 펼친다. 행사장 곳곳에는 체험 부스도 마련돼 ▲청소년참여위원회의 '뽀글이 모루인형 만들기' ▲청소년운영위원회의 '유리 풍경 만들기' ▲기장군진로교육지원센터의 '나의 진로 키링 만들기' ▲기장청소년센터의 '무드등·빛 체험존' ▲예절학교의 '달빛 아래 전통놀이 한판' ▲'달밤달초 포토존' 등이 운영된다.

또 기장군 교육청소년과 청소년드림팀, 지역 청소년시설(청소년수련관·문화예절학교·청소년센터·상담복지센터)에서도 청소년 프로그램 홍보와 상담을 지원한다.


정종복 군수는 "청소년어울마당은 지역 청소년들이 스스로 기획하고 참여하는 대표적인 문화행사"라며 "이번 행사를 통해 청소년들이 재능과 끼를 마음껏 펼치는 동시에, 세대가 어우러지는 소통의 장이 되길 바란다"고 말했다.

기장군청소년어울마당 ‘달밤달초’ 포스터.

기장군청소년어울마당 ‘달밤달초’ 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

