'남북 9축고속도로' 조기 건설 염원…10개 시·군 대표단 퍼포먼스 개최

남북9축고속도로 추진협의회, 조기건설 염원 퍼포먼스 개최

10개 시·군 단체장·주민 1만여 명 한 뜻으로 '남북을 잇다'

남북9축고속도로 추진협의회(회장 양구군수)는 15일 영양공설운동장에서 열린 군민체육대회 개회식과 연계하여 남북9축고속도로 조기 건설을 염원하는 대규모 퍼포먼스를 개최했다.

남북9축고속도로 추진협의회가 15일 영양공설운동장에서 열린 군민체육대회 개회식과 연계해 남북9축고속도로 조기 건설을 염원하는 대규모 퍼포먼스를 개최하고 있다. 양구군 제공

이번 행사는 협의회가 주관하고 영양군이 주최하였으며 양구, 인제, 홍천, 평창, 정선, 영월, 봉화, 영양, 청송, 영천 등 10개 시·군 대표단과 군민 1만여 명이 참석해 고속도로 건설의 당위성과 필요성을 대내외에 알렸다.

행사는 '남북 9축, 함께 잇다'를 주제로, 각 시군 대표단이 상징적인 고속도로 표지판을 제막하는 방식으로 진행됐다. 특히 협의회장 지자체인 양구군은 상징 깃발을 영양군에 전달하며 남북9축고속도로의 조속한 추진을 염원하는 마음을 하나로 모았다.

이번 퍼포먼스는 남북을 세로로 잇는 국가균형발전의 핵심축으로서 남북9축고속도로 건설의 필요성을 국민에게 널리 알리는 계기가 되었으며, 협의회는 이를 발판으로 중앙정부와 국회에 사업의 조속한 추진을 건의하고 지역 간 연대와 협력을 강화해 나갈 계획이다.

김지희 기획예산실장은 "남북9축고속도로는 수도권과 접경지역, 동서 내륙을 연결하는 국토의 대동맥으로, 국가균형발전과 물류 효율화를 동시에 달성할 수 있는 전략사업"이라며 "협의회가 중심이 되어 사업의 실질적 추진을 위한 정책적 대응을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

남북9축고속도로 추진협의회가 15일 영양공설운동장에서 열린 군민체육대회 개회식과 연계해 남북9축고속도로 조기 건설을 염원하는 대규모 퍼포먼스를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 양구군 제공

협의회는 향후 남북9축고속도로 조기건설 촉구 결의대회를 11월 중 개최하고, 중앙부처 및 국회를 대상으로 공동건의문을 제출할 예정이다. 또한 각 시군이 공동으로 참여하는 홍보 캠페인을 통해 국민적 공감대를 확대하고 지역 상생의 상징적 사업으로 발전시켜 나갈 계획이다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



