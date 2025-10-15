본문 바로가기
영주시, ‘소방차 활동공간 확보 우수공동주택 인증제’ 참여 접수

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.15 12:38

11월 11일까지, 안전한 주거환경 조성·화재 대응력 강화

경북 영주시는 오는 11월 11일까지 준공 후 10년이 경과한 관내 공동주택을 대상으로 '2025년 소방차 활동공간 확보 우수공동주택 인증제' 참여 신청을 받는다.


'소방차 활동공간 확보 우수공동주택 인증제'는 공동주택 내 인명 구조와 화재 진압을 위한 소방차 진입·활동 공간 확보 여부 등을 종합적으로 평가해 인센티브를 제공하는 제도로, 안전한 주거환경 조성과 시민의식 제고를 위해 2016년부터 시행되고 있다.

평가 항목은 △소방활동 여건 △화재예방 △소방시설 유지관리 등 3개 분야 11개 항목으로 구성되며, 현장 방문 점검과 야간 불시 점검을 통해 객관적인 평가가 이뤄진다.


인증받은 공동주택에는 인증 현판이 수여되며, 영주시 공동주택 관리보조금 지원조례에 따라 보조금 신청 시 우선순위가 부여되고 지원 한도 또한 최대 80%까지 상향된다.


참여를 희망하는 공동주택은 영주시청 안전재난과를 방문하거나 우편으로 신청할 수 있으며, 신청서식은 영주시청 홈페이지 '고시·공고'란에서 내려받을 수 있다.

강신혁 안전재난과장은 "공동주택은 화재 발생 시 대규모 피해로 이어질 가능성이 높은 만큼, 소방차 활동공간 확보에 적극적으로 동참해 시민의 생명과 재산을 보호하는 데 함께해 주길 바란다"고 말했다.

영주시청.

영주시청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
