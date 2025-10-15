본문 바로가기
강원도교육청, 한글날 맞아 ‘공공언어 개선 캠페인’ 실시

이종구기자

입력2025.10.15 11:34

바르고 쉬운 공공언어 사용
신뢰받는 강원교육 실현

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 제579돌 한글날을 맞아 지난 13일부터 17일까지 한글날 홍보 주간으로 정하고 한글의 우수성을 기리고 공공언어 개선을 위한 행사를 실시했다.

강원특별자치도교육청이 제579돌 한글날을 맞아 지난 13일부터 17일까지 한글날 홍보 주간으로 정하고 한글의 우수성을 기리고 공공언어 개선을 위한 행사를 실시하고 있다. 강원특별자치도교육청 제공

강원특별자치도교육청이 제579돌 한글날을 맞아 지난 13일부터 17일까지 한글날 홍보 주간으로 정하고 한글의 우수성을 기리고 공공언어 개선을 위한 행사를 실시하고 있다. 강원특별자치도교육청 제공

도교육청 1층 대형 전광판과 누리집에는 한글날과 공공언어 개선 관련 홍보물과 네모소식(카드뉴스)이 게시되었고, 누리소통망(SNS) 구독자를 대상으로 '가로세로 낱말 수수께끼'가 진행됐다.


특히 15일에는 도교육청 1층 출입구에서 도교육청 직원을 대상으로 한글의 우수성과 한글날의 의미를 알리고 바른 공공언어 사용 환경을 조성하기 위한 홍보자료를 배포하고 '공공언어 개선 수수께끼' 행사를 실시했다.

행사에 참여한 직원들은 "한글날의 의미를 되새기고, 공공기관으로서 바른 공공언어를 사용해야 하는 이유를 알게 되는 행사였다"며 소감을 밝혔다.


김진규 공보담당관은 "공공언어는 도민과의 첫 소통 창구이며, 쉽고 바른 우리말은 신뢰받는 강원교육의 출발점이다"며 "이번 행사를 통해 한글과 우리말의 소중함을 깨닫고, 쉽고 바른 공공언어를 사용하는 환경이 조성되기를 바란다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
