광주시, 환경오염행위 사업장 15곳 적발

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.15 10:21

언론사 홈 구독

국제행사 기간 249곳 특별점검

광주시 청사 전경.

광주시 청사 전경.

광주시는 세계양궁선수권대회와 광주디자인비엔날레 등 주요 국제행사의 성공적 개최를 지원하기 위해 환경오염 취약 사업장 249개소를 대상으로 특별 점검을 실시, 관련 법규를 위반한 15개 사업장을 적발했다고 15일 밝혔다.


이번 점검은 악취, 불법 폐기물 방치, 수질 오염물질 무단배출 등 시민 건강과 쾌적한 생활환경을 위협하는 오염 행위를 사전에 차단하는 데 중점을 두고 진행됐다. 주요 단속 내용은 공공수역 오염 행위, 무허가 배출시설 운영 여부, 방지시설 부적정 가동, 폐기물 불법 투기 등이었다.

단속 결과, 북구에 있는 한 사업장은 오수를 개인하수처리시설을 거치지 않고 공공수역인 하천에 불법 배출했으며, 광산구의 모 축산업체는 가축분뇨 퇴비 보관 중 발생한 침출수를 하천으로 유출했다. 또 광산구 다른 업체는 폐기물처리 신고를 이행하지 않는 등 다양한 위반 사례들이 적발됐다.


시는 위반이 확인된 15개 사업장 중 경미한 위반 사항은 관할 자치구에 통보해 행정처분을 요청하고, 중대한 위법행위가 드러난 8개소에 대해서는 자체 수사를 거쳐 검찰에 송치할 예정이다.


김준영 시민안전실장 "시민 건강을 위협하는 환경오염행위에 대해서는 단속을 강화하고 지속적인 홍보와 계도를 통해 시민이 안심하고 살 수 있는 '내일이 빛나는 기회도시 광주' 조성에 최선을 다하겠다"고 강조했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
