파주시, 도시를 잇고 사람을 담는 '2025 파주시 건축문화제' 개최

17일부터 26일까지 열려

시민이 주도하고 참여하는 건축 축제

경기 파주시는 오는 17일부터 26일까지 금촌어울림센터에서 시민이 주도하고, 시민이 직접 참여하는 '2025 파주시 건축문화제'를 개최한다.

'2025 파주시 건축문화제' 포스터. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

'건축, 도시를 잇다 사람을 담다'라는 주제로 열리는 이번 건축문화제는, 도시와 건축물이 단순한 구조물이 아니라 시민들의 삶과 밀접하게 연결된 공간임을 재조명한다.

특히 시는 2022년 공공건축 중심이었던 건축문화제에서 한 걸음 더 나아가, 일반 건축물과 동네 골목 등 일상의 공간까지 무대를 확대해 시민들이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 마련했다. '도시를 만드는 것은 결국 시민'이라는 믿음 아래, 참여자의 의견을 행사의 전 과정에 반영해 진정한 '사람을 담는 건축문화제'로 탈바꿈했다는 게 시의 설명이다.

이에 따라 시는 기존의 전문가 중심, 전시 위주의 건축문화제와는 달리 올해는 시에서 건축상 공모와 전시를 공식 행사로 운영하는 한편, 다양한 프로그램을 시민이 직접 기획하고 운영에 참여하는 시민참여형 축제로 개최하는 점이 특징이라고 밝혔다.

시민이 마련한 프로그램은 ▲건축 모형 약과 만들기 체험(한국기술사회, 파주시 측량협회) ▲정원이 아름다운 아파트 공모전(파주시 아파트 입주자대표 연합회) ▲도전! 나도 건축사(파주지역 건축사회) ▲맘카페 새활용 체험 프로그램 '다시쓰임'(파주맘) 등이다.

임세웅 허가총괄과장은 "이번 건축문화제는 시민들이 주체가 되어 우리 동네 공간을 새롭게 바라보고, 직접 개선하는 활동에 초점을 맞추었다"라며 "전문가 중심의 전시나 강연을 넘어, 시민과 함께 만드는 도시 실험의 장으로서 건축문화를 확장한 만큼 건축문화제에서 많은 시민들이 파주의 매력 있는 건축문화를 만끽하길 바란다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>