삼성서울병원 소아병동에 미키마우스·토이 스토리 캐릭터 '입주'

이종길기자

입력2025.10.15 09:28

디즈니코리아, 국내 소아병동 첫 캐릭터 아트 설치

환아 친화적 공간으로 바뀐 삼성서울병원 어린이병동 모습

환아 친화적 공간으로 바뀐 삼성서울병원 어린이병동 모습

월트디즈니컴퍼니 코리아는 메이크어위시 코리아와 함께 삼성서울병원 소아병동을 환아 친화적 공간으로 새단장했다고 15일 밝혔다. 디즈니·픽사·마블 캐릭터 아트를 설치해 아이들이 보다 편안한 환경에서 치료받을 수 있도록 했다.


이번 사업은 디즈니의 글로벌 사회공헌 캠페인 '어린이병원 이니셔티브(Children's Hospital Initiative)'의 일환이다. 국내 소아병동에 처음으로 디즈니 캐릭터 아트워크를 설치했다.

소아병동 입구에는 '인사이드 아웃' 캐릭터가, 병동 복도와 관찰실에는 '미키와 친구들', '토이 스토리', '몬스터 주식회사' 등이 설치됐다. 휴게실에는 '곰돌이 푸'와 '주토피아' 속 캐릭터가 꾸며졌으며, TV를 통해 디즈니 콘텐츠를 시청할 수 있는 공간도 마련됐다.


김소연 디즈니코리아 대표는 "아이들과 가족들에게 희망과 위로를 전할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 디즈니의 스토리텔링으로 긍정적 경험을 제공하겠다"고 밝혔다.


디즈니는 현재 전 세계 의료기관 1600여 곳에서 글로벌 어린이병원 이니셔티브를 운영 중이다. 약 1억 달러 규모의 소아 치료 환경 개선 프로그램을 추진하고 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
