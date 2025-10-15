경기도, 악질 고액체납자 은닉성 자산 250억원 확보

경기도가 고액 체납자의 은닉성 자산 250억원을 찾아냈다.

경기도는 도내 1000만원 이상 고액 체납자 3만명을 대상으로 지난 7월부터 9월까지 납품·공사·용역 등 일정 규모 이상의 거래 시 발급받는 '이행보증보험 증권' 거래 내역을 추적해 총 250억 원 규모의 은닉성 자산을 적발했다고 15일 밝혔다.

적발 상황을 보면 ▲보증보험회사 보관 현금 4억3000만원(55건) ▲무기명정기예금 2억8000만원(47건) ▲매출채권 240억(112건) 등 총 250억원 상당이다. 이 가운데 즉시 추심 가능한 14억원을 징수하고, 나머지 채권도 실익 분석을 거쳐 순차적으로 추심할 계획이다.

특히 이번에 적발된 무기명정기예금 대부분은 2006년 예금증서 등록 의무화 이전에 발행된 것으로, 체납자가 불법 상속이나 탈세 목적으로 보유했을 가능성에 대해 추가 조사도 진행한다.

노승호 경기도 조세정의과장은 "지속된 납부 독촉에도 '돈이 없다'고 주장하던 체납자 중 상당수가 실제로는 수천만 원대 자산을 은닉하고 있었다"며 "적발된 체납자를 특별 관리 대상으로 지정해 가택수색·동산 압류 등 강도 높은 징수 활동을 병행하겠다"고 말했다.





