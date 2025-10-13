포천시, 2025년 포천시 청년축제 '청렴부스' 운영

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 11일 제6회 포천시 청년축제를 맞아 청년들의 청렴에 대한 관심도를 높이기 위해 '청렴부스'를 운영했다.

이번 청렴부스에서는 반부패·청렴 관련 교육과 청렴 오엑스(OX)퀴즈, '포천시 청렴시책 제안하기' 등 다양한 프로그램이 진행되어 청년들의 큰 호응을 얻었다. 포천시는 청년들이 제안한 의견을 2026년 청렴도 향상 계획 수립 시 적극 반영하여 청년세대의 정책 참여와 효능감을 높일 계획이다.

또한 '포천시 공직자 부조리 신고센터' 정보무늬(QR코드)를 홍보하며, 공직자의 직무 관련 금품·향응 수수, 부정청탁 등 부조리 사항 신고 방법을 안내하는 등 부패행위 근절에 대한 강한 의지를 보였다.

백영현 포천시장은 "포천의 미래를 이끌어갈 청년들과 함께 청렴의 가치를 공유할 수 있어 뜻깊었다"며 "청렴시책 제안 활동을 통해 접수된 의견을 시정에 적극 반영해 더 청렴하고 신뢰받는 포천시를 만들어가겠다"고 말했다.





