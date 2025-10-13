본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

가평군, 청평면 화재 수습대책 긴급회의 개최

이종구기자

입력2025.10.13 17:09

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서태원 군수 지시 따라 부군수 주재
유관기관 협력체계 점검

경기 가평군은 13일 오전 8시 30분 재난상황실에서 '청평면 화재사고 수습대책 긴급 상황판단회의'를 열고 지난 11일 밤 발생한 청평면 화재에 대한 수습대책을 논의했다.

가평군은 13일 오전 8시 30분 재난상황실에서 '청평면 화재사고 수습대책 긴급 상황판단회의'를 열고 있다. 가평군 제공

가평군은 13일 오전 8시 30분 재난상황실에서 '청평면 화재사고 수습대책 긴급 상황판단회의'를 열고 있다. 가평군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 화재는 11일 밤 11시 19분경 청평면 청평리의 한 횟집 건물에서 발생했으며, 소방당국이 즉시 출동해 진화 작업을 벌였으나 건물 내부에서 4명이 숨지는 인명피해가 났다. 화재는 12일 새벽 2시 45분경 완전히 진화됐다.


이에 따라 가평군은 사고 원인 조사와 함께 피해 수습을 위한 긴급 대책 마련에 나섰다. 이날 회의는 서태원 군수의 긴급 지시에 따라 김미성 부군수를 비롯해 관계 국장과 과장 등 주요 간부가 참석했다.

가평군은 회의에서 △유가족 등 피해 주민 긴급 지원 △심리·의료 지원 체계 구축 △화재 건물 안전진단 및 잔해물 처리 △화재 원인 규명 지원 등 부서별 역할을 분담해 신속 대응에 나서기로 했다.


김미성 부군수는 "이번 화재는 안타까운 인명 피해로 이어진 만큼 모든 부서가 신속히 대응해 피해가 최소화되도록 총력을 다해야 한다"며 "유관기관과의 협조체계를 강화해 신속한 복구와 지원이 차질 없이 진행되도록 해달라"고 당부했다.


가평군은 향후 사고수습지원단을 중심으로 소방·경찰·안전공사 등 유관기관과 협력해 피해자 지원과 현장 복구를 지속 추진할 계획이다.




가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원 뷔페 선보인 日 기업 "점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

'K스테이'도 뜬다

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드'

'별일 없다' 부모 말에 떠난 경찰그 누구도 믿을 수 없었다

대치 은마, 용적률 특례 받고 30% 공공분양…오세훈 "속도에 목숨 건다"

새로운 이슈 보기