신수정 광주시 의장 "도시철도 공사장 인근 안전 위협"

"속도보다 안전, 개통보다 신뢰" 강조

시 "공사 구간 최고 목표는 시민 안전"

신수정 광주시의회 의장이 13일 열린 제337회 임시회에서 개회사를 하고 있다. 광주시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시의회 신수정 의장은 13일 열린 제337회 임시회에서 광주 도시철도 2호선 219개 정거장 인근의 심각한 안전 문제를 지적하며, 시민 안전을 최우선 과제로 삼을 것을 촉구했다.

신 의장은 이날 개회사를 통해 "최근 실시한 정밀안전점검 결과, 13개소 중 11개소가 E등급(사용중지 및 긴급대피), 2개소가 D등급(긴급보수·보강필요)으로 평가됐다"며 "가장 안전해야 할 시민 보금자리가 언제 무너질지 모르는 위험에 놓였다"고 밝혔다.

이어 "이번 점검이 공사를 담당하는 도시철도건설본부가 아닌 시민안전실 사회재난과에서 진행된 것은 행정 책임 문제를 드러낸 것이다"며 "시민 안전보다 행정 편의가 앞선 것은 아닌지 성찰해야 한다"고 역설했다.

또 "1단계 공사 구간의 충분한 안전 점검 없이 7공구와 10공구 재입찰이 추진되는 것은 매우 우려스럽다"며 "속도보다 안전이, 개통보다 신뢰가 우선돼야 한다"고 지적했다.

신 의장은 "시의회는 시민 생명과 안전을 지키는 것이 의회의 첫 번째 책무다"며 "현장 점검을 강화하고, 안전 문제에 대한 책임을 끝까지 묻겠다"고 말했다.

이번 임시회에서 다뤄질 주요 안건과 관련, 신 의장은 "시민 세금이 낭비되지 않도록 예산 투명성과 정책 실효성을 엄격히 검증하고, 시민들의 질문에 의회가 답하고, 행정이 그 답에 응하는 시간이다"며 "시민 눈으로 묻고, 시민 뜻으로 결정하는 의회가 되겠다"고 강조했다.

이와 관련, 시 관계자는 "도시철도 공사의 최고 목표는 속도가 아닌 시민의 안전이다"며 "실제 광주시는 지난 7월 17~19일 극한호우로 침수된 공사 현장에 대해 즉각 공사중단 조치하고, 안전 점검 후 공사를 재개했다"고 해명했다.

관계자는 또 "도시철도공사 현장 인근 주택의 안전 점검 때도 현장 방문 및 주민들과 지속적으로 수시 연락을 통해 상황을 공유하면서 시민 안전을 위해 노력하고 있다"며 "오는 15일 주민설명회를 개최해 후속조치를 취할 계획이다. 앞으로도 시민 안전을 최우선에 두고 공사를 진행하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>