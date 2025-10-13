본문 바로가기
BNK경남은행, 진주시사회복지협의회와 '금융교육 지원 업무협약' 체결

영남취재본부 송종구기자

입력2025.10.13 13:23

회원기관 직원들 대상으로 금융취약계층 위한
금융교육 프로그램 등 공동으로 기획·운영

BNK경남은행은 진주시사회복지협의회와 '금융교육 지원 업무협약'을 체결했다고 13일 밝혔다.

BNK경남은행, 진주시사회복지협의회와 '금융교육 지원 업무협약' 체결
원본보기 아이콘

진주시장애인문화체육센터에서 열린 업무협약식은 지역 사회복지시설 종사자와 금융취약계층들의 삶의 질 향상과 지역사회 발전을 위해 마련됐다.


업무협약에 따라 두 기관은 진주시사회복지협의회 회원기관 직원들을 대상으로 금융취약계층을 위한 금융교육 프로그램 등을 공동으로 기획·운영하기로 했다.

금융소비자보호 담당임원 김경옥 상무는 "진주시사회복지협의회 회원기관 직원들과 지역 사회복지시설 종사자들에게 금융관련 교육과 유익한 정보를 지원하게 돼 의미가 크다. 교육 내용과 정보가 금융취약계층에게도 잘 전달돼 생활을 윤택하게 만드는 데 도움이 됐으면 한다"고 말했다.


진주시사회복지협의회 김기호 회장은 "지역사회 발전을 위해 꾸준히 활동하고 있는 BNK경남은행과 함께하게 돼 감사하다. 이번 업무협약을 계기로 지역사회 복지증진을 위해 묵묵히 힘쓰고 있는 협의회 회원들에게 다양한 금융정보를 제공하겠다"고 전했다.


업무협약이 끝난 뒤에는 BNK경남은행 금융교육 전문가가 지역 사회복지기관 및 시설 종사자 40여명에게 '우리는 행복한 삶을 원한다'라는 주제로 강연을 진행했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
