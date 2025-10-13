경기도 북부청사 '놀다가게', '올해의 우리말빛' 인증

경기도 북부청사 경기평화광장도서관 보드게임 체험공간 '놀다가게'가 지난 11일 서울 광화문광장에서 열린 '올해의 우리말빛'에서 공간부문에 선정됐다.

'올해의 우리말빛 '선정은 바른 국어 문화 확산을 위해 한글학회와 국어문화원연합회가 공동으로 선정하는 행사로 정책이나 공간명에 우리말을 잘 살린 이름을 붙인 공공기관을 선정해 수여하는 인증이다.

경기도의 '놀다가게'는 누구나 편하게 찾을 수 있는 보드게임 체험공간으로 지역 공동체 공간의 취지와 성격을 쉽고 친근한 표현으로 담아낸 명칭이라는 점에서 높은 평가를 받았다. 향후 경기도가 추진하는 공공 공간 조성 정책과 우리말 친화적 행정 기조가 잘 드러난 '놀다가게'의 사례를 도민에게 널리 알리고, 이후 조성되는 정책이나 공간명에도 쉬운 우리말 사용을 확대할 계획이다.

원진희 경기도 행정관리담당관은 "공공기관이 사용하는 언어 하나하나가 도민의 일상과 맞닿아 있는 만큼, 더 쉬운 언어, 더 따뜻한 이름을 고민하고 실천하며, 바른 국어문화 정착에 앞장서겠다"며, "도민 누구나 이해할 수 있는 공공언어 사용을 통해 행정의 문턱을 낮추고, 도민과 더 가까이 소통하는 경기도를 만들어가겠다"고 말했다.





