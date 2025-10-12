1시간 턱걸이 '733개'…세계 신기록 호주 女 경찰관

기네스세계기록 발표

10년 만에 종전 기록 깨

호주의 한 여성 경찰관이 한 시간 안에 턱걸이 733개를 해내면서 10년 만에 새로운 세계기록을 세웠다.

12일 기네스세계기록에 따르면 호주의 제이드 핸더슨(32)은 지난 8월22일 호주 골드코스트에서 '1시간 동안 턱걸이 많이 하기 부문(여성)' 세계 기록 도전에 나섰다.

이날 제이드는 1시간 동안 턱걸이 733개를 했는데, 이는 1분에 12번 이상 한 셈이다. 그는 자신의 신체적, 정신적 한계를 시험하기 위해 이러한 도전을 해 2016년 에바 클라크(호주)가 세운 725개의 기록을 깨는 데 성공했다.

호주의 여성 경찰관 제이드 헨더슨이 1시간에 턱걸이 733번을 해내 기네스 세계기록을 세웠다. 기네스세계기록 홈페이지

제이드는 "아무도 해내지 못한 일을 한다는 게 좋았다"며 "내 정신과 몸이 어디까지 가능한지 시험해 보고 싶었다"고 도전 이유를 설명했다.

피트니스는 제이드의 삶에서 매우 중요한 부분이다. 그는 지난 8년 동안 수준 높은 크로스핏 대회에 참가해 왔는데 직장에서 스트레스를 받을 때 크로스핏은 그녀에게 활력을 불어넣는 방법이 됐다.

'24시간 턱걸이' 도전하려다 부상으로 계획 수정

제이드는 당초 '24시간 동안 턱걸이하기' 부문에 도전할 계획이었다. 현재 이 기록은 올리비아 빈슨(호주)이 보유하고 있는데 빈슨은 총 7079개를 해냈다. 하지만 제이드는 도전을 앞두고 다치는 바람에 어쩔 수 없이 목표를 수정해야 했다. 그는 "지난 4월 24시간 기록에 도전하기 전 마지막 훈련으로 12시간 동안 턱걸이를 3500번이나 했는데 이두근이 찢어졌다"며 "힘줄과 근육이 파열돼 턱걸이를 다시 할 수 있을 때까지 약 6주 동안 쉬어야 했다"고 말했다.

결국 그는 부상에서 회복하는 동안 또 다른 부상을 피하기 위해 1시간 타이틀에 도전하기로 결심했고, 약 3개월 후에 도전을 계속해 공식적으로 세계 기록을 달성했다.

하지만 시간이 훨씬 짧다고 해서 도전이 쉬운 것은 아니었다. 제이드는 "정해진 목표 횟수는 없었다"며 "이전 기록인 725회를 깨는 게 쉽지 않을 거라는 걸 알고 있었기에, 그보다 몇 번 더 하는 게 목표였다"고 밝혔다.

그는 "내가 가진 모든 걸 쏟아부었는데, 그 순간만큼은 그보다 더 잘할 수 없었을 것 같다"며 "시간이 20분쯤 남았을 때 손등이 찢어지는 듯한 느낌이 들었다"고 당시를 떠올렸다. 이어 그는 "손이 이미 엉망진창이고 고통스러운데, 그 고통을 이겨내야 한다고 생각했다"면서 "그 고통을 딛고 끝까지 포기하지 않은 내가 자랑스럽다"라고도 했다.

제이드는 다른 도전자들에게 "목표를 정하고, 계획을 세우고, 그 목표를 달성하기 위해 매일 끈기 있게 노력하라"는 조언을 전했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



