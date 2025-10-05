중국, 日 다카이치 당선에 "역사·대만 문제 약속 지켜야"

中 외교부 "긍정적 대중국 정책 펼치길"

중국은 일본의 다카이치 사나에 전 경제안보담당상이 집권 자민당 신임 총재에 선출돼 차기 총리로 유력시되자 "역사와 대만 문제에 관한 정치적 약속을 지켜야 한다"는 입장을 표했다.

중국신문망에 따르면 중국 외교부 대변인은 다카이치 신임 총재의 당선 후 취재진의 질문에 "우리는 선거 결과에 주목했고, 이는 일본의 내부 사무(내정)"라면서 이같이 답했다.

이어 "일본이 중일 4대 정치문건의 각 원칙과 공동인식(합의)을 지키고, 역사·대만 등 중대 문제에서의 정치적 약속을 지키기를 희망한다"며 "긍정적·이성적인 대(對)중국 정책을 펼치고 전략적 호혜 관계의 지위가 실현되도록 전면 추진하기를 희망한다"고 전했다.

중국이 거론한 중국과 일본의 4대 정치문건은 1972년 수교 때 발표한 중일 공동성명, 1978년 중일 평화우호조약, 1998년 '중일 평화와 발전의 우호협력 동반자 관계 수립 노력을 위한 공동선언', 2008년 '중일 전략적 호혜관계 전면 추진에 관한 공동성명'을 의미한다. 이 문건들은 '하나의 중국' 원칙과 상호 주권·영토 완전성 존중, 패권 추구 반대 등의 내용을 담았다.

다카이치 신임 총재는 '여자 아베'라고 불릴 정도로 강경 보수 성향으로 알려졌다. 중국 조야에서는 선명한 우익 성향을 보여온 다카이치 신임 총재가 대중국 견제 노선을 지속하거나 강화할 수 있다는 관측이 나온다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



