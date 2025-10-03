본문 바로가기
강남구의회 “어르신 헌신에 감사”…노인의 날 기념식 참석

김민진기자

입력2025.10.03 07:10

서울 강남구의회(의장 이호귀)는 2일 코엑스 3층 오디토리움에서 열린 ‘제29회 노인의 날 기념식’에 참석했다고 3일 밝혔다. 이번 행사는 노인의 날을 맞아 사회의 중추적 역할을 다해온 어르신들의 노고에 감사를 전하고, 즐겁고 행복한 자리를 마련해 고령화 시대에 걸맞은 축제의 장을 만들고자 마련됐다.

이호귀 의장이 제29회 노인의 날 기념식에서 축사를 하고 있다. 강남구의회 제공.

이날 이호귀 의장을 비롯해 복진경 부의장, 이동호 운영위원장, 강을석 행정안전위원장, 이도희 경제도시위원장,김광심·김영권·김형대·전인수·이향숙·한윤수·윤석민·안지연·박다미·황영각·이성수·김형곤·손민기·노애자 의원 등이 참석해 어르신들과 함께 축하공연을 관람하며 소통하는 시간을 가졌다.


이호귀 의장은 축사를 통해 “어르신들의 삶의 지혜와 헌신에 감사드린다”며 “의회에서도 앞으로 어르신들의 사회 참여 기회를 확대하여 편안하고 풍요로운 노후를 보내실 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
