시석중 경기신보 이사장, 문산자유시장 찾아 '장보기' 행사

시석중 경기신용보증재단 이사장이 추석을 앞두고 경기 침체와 소비 위축으로 어려움을 겪는 전통시장에 활력을 불어넣기 위해 파주시 문산자유시장을 찾았다.

시석중 경기신보 이사장과 이용욱 경기도의원을 비롯한 참석자들은 이날 문산자유시장을 방문해 제수용품 등을 직접 구입하며 상인들과 소통하고, 현장의 어려움도 경청하는 등 '추석맞이 전통시장 장보기 행사'를 가졌다.

이어 현장에서 경기도의 전통시장 지원정책과 경기신보의 보증지원 제도 등을 안내하며 상인들을 격려했다.

이용욱 도의원은 "추석 명절을 맞아 장보기 행사를 통해 전통시장 상인들과 밀접하게 소통할 수 있는 좋은 기회였다"며 "앞으로도 경기도

의회는 현장의 목소리가 실질적인 지원 정책으로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

시석중 경기신보 이사장은 "경기신보는 경기도의회와 협력해 전통시장 상인들의 위기 극복과 소상공인의 안정적 성장을 돕기 위해 현장의 목소리를 세심히 반영한 맞춤형 지원을 지속적으로 펼치겠다"고 약속했다.





