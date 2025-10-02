진짜로 '들락날락' 해봤더니… 부산시, 육아 인플루언서 웹예능 첫 공개

쭌이네TV·라모부부 출연, 들락날락 이용 경험

부산시가 육아 인플루서와 함께 부산어린이복합문화공간 '들락날락'을 소재로 한 웹 예능을 제작해 공개했다.

시는 지난 1일 공식 유튜브 채널을 통해 웹 예능 '부산마불 들락날락'을 선보였다고 2일 알렸다. 이번 콘텐츠는 '아동 삶의 질 1위, 아이 키우기 좋은 도시 부산'을 홍보하고 들락날락의 가치와 매력을 전하기 위해 기획됐다. 지난해 세이브더칠드런과 서울대 복지연구소 조사에서 부산은 '아동이 살기 좋은 도시' 전국 1위로 꼽혔다. 현재 부산 전역에는 총 107곳의 들락날락이 운영 중이다.

콘텐츠에는 육아 인플루언서 '쭌이네TV'(구독자 14만9000명)와 '라모부부'(구독자 16만1000명)가 출연했다. 실제 부모와 아이가 들락날락을 방문해 체험한 후기를 예능적 요소와 함께 전달하는 방식이다. 쭌이네TV는 현직 소방관 장성호 씨와 삼형제의 일상과 여행기를 다루는 채널이며, 라모부부는 4살 딸 김아린 양의 성장과 공동 육아 과정을 소개하며 많은 공감을 얻고 있다.

이번 웹 예능은 총 3편 시리즈로 제작됐다. ▲영화의전당 ▲연제만화도서관 ▲영도구 자원순환센터 ▲부산119안전체험관 ▲서구 숲속놀이터 ▲안데르센 이야기관 등 6곳의 들락날락을 다루며 문화·체험·환경·안전 등 다양한 주제를 전달한다.

출연자들의 소감도 전해졌다. 라모부부의 박소라 씨는 "영도자원순환센터에서 쓰레기 분리수거 과정을 직접 보고 체험한 것이 아이 교육에 유익했다"고 말했다. 쭌이네TV의 장성호 씨는 "자연 친화적으로 꾸며진 숲속 놀이터가 인상 깊었다"며 "방문지마다 세심하게 조성돼 아이들과 행복한 시간을 보낼 수 있었다"고 전했다.

장성호 씨는 이번 촬영 출연료 전액을 초록우산 어린이재단에 기부했다. 그는 "세 아들을 키우는 아버지이자 소방관으로서 국민과 아이들의 안전을 위해 도움이 되고 싶었다"고 말했다. 기부금은 지난달 30일 전달식을 거쳐 취약계층 아동 가구의 소방 안전 물품 지원에 쓰이게 된다.

원영일 부산시 대변인은 "들락날락을 중심으로 아이들이 안전하고 즐겁게 성장할 수 있는 환경을 만들겠다"며 "시민과 함께하는 참여형 콘텐츠를 꾸준히 확대해 나가겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



