광주 경찰, 개천절 앞두고 이륜차 폭주 집중단속

광주경찰청과 광주자치경찰위원회가 2일 밤부터 3일 새벽까지 광주 전역에서 이륜차 불법행위를 집중 단속한다.

경찰은 개천절 폭주·난폭 행위 기류를 사전 차단하기 위해 교통 외근·교통순찰대·교통 범죄수사팀 등 경찰관 146명과 순찰차, 경찰 오토바이 등 장비 51대를 투입한다. 순찰과 단속을 병행해 선제적 예방 활동을 벌인다.

주요 교차로와 이륜차 집결 예상지에는 음주단속도 함께 배치한다. 거점 단속과 가시적 경찰 활동으로 교통안전 확보에 나선다.

폭주 단속에 그치지 않는다. 이륜차 소음, 불법 구조변경 등 자동차 관리법 위반에 대해서도 교통안전공단, 지자체와 합동 단속을 실시한다.

광주경찰청과 자치경찰위원회는 "난폭·폭주 이륜차에 엄정 대응하겠다. 도로 위 시민 안전과 평온한 일상, 기초질서 확립을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



