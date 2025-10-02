고창군, 추석 연휴 '산불방지 대책' 가동

"산림 인접 지역 순찰·마을 경로당 등 홍보"

전북 고창군은 추석 연휴 동안 산불 위험에 선제적으로 대응하기 위해 산불방지 대책을 마련하고 가동한다고 2일 밝혔다.

추석 전후에는 벌초나 성묘를 하면서 담배, 향불을 피우거나 묘지 주변 쓰레기 소각 등으로 산불 발생 위험이 높아진다.

군은 성묘객과 등산객이 집중되는 오는 3~9일 비상연락체계를 확립하고, 산불 발생 시 즉시 대응할 수 있도록 산불 진화 장비와 대비 태세를 사전에 점검한다.

또 산불 예방을 위해 성묘객이 많은 지역과 산림 인접 지역을 순찰하고, 마을 경로당 등에 방문해 홍보를 실시한다. 산불 신고 접수 시에는 소방서 등 유관기관과 긴밀히 공조하고 진화 헬기를 신속히 요청해 초기 진화에 총력을 기울일 방침이다.

군 관계자는 "작은 불씨가 소중한 산림과 이웃의 삶을 위협할 수 있다"며 "추석 연휴 동안 벌초나 산행 시 인화성 물질을 지니지 말고, 작은 부주의로 산불이 발생하지 않도록 각별한 주의를 부탁드린다"고 말했다.





