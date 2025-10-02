2일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 1.2원 내린 1402.0원에 개장했다.
원·달러 환율 1.2원 내린 1402.0원 개장
2025년 10월 02일(목)
