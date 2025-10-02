본문 바로가기
'인재육성' 현대차그룹, 'H-점프스쿨 인도네시아' 2기 발대

오현길기자

입력2025.10.02 08:50

청소년에 맞춤형 학습지도 제공

현대차 그룹은 1일(현지시간) 인도네시아 자카르타 쉐라톤 호텔에서 'H-점프스쿨 인도네시아' 2기 발대식을 개최했다고 2일 밝혔다.


사회공헌 사업 'H-점프스쿨'은 청년인재 육성 및 소외계층 청소년에 대한 교육 지원을 위해 청소년, 대학생, 그룹 임직원 간 멘토링을 제공하는 프로그램이다.

현대자동차그룹은 1일(현지시간) 인도네시아 자카르타 쉐라톤 호텔에서 사회공헌 사업 'H-점프스쿨 인도네시아' 2기 발대식을 개최했다. 현대차

현대자동차그룹은 1일(현지시간) 인도네시아 자카르타 쉐라톤 호텔에서 사회공헌 사업 ‘H-점프스쿨 인도네시아’ 2기 발대식을 개최했다. 현대차

2기에는 인도네시아 국립대 이외에 반둥공과대가 추가로 참여, 학교별로 50명씩 기존 대비 2배 확대된 총 100명의 대학생 멘토가 선발됐다. 이들은 내년 6월까지 학교와 복지기관 등에서 각 멘토당 4명의 학습 지도를 담당하고, 이를 통해 약 400명의 청소년이 멘토링 기회를 갖게 된다.


현대차그룹은 지난 8월 23일 베트남 하노이 롯데호텔에서 'H-점프스쿨 베트남' 6기 발대식 및 5기 수료식도 개최했다. 멘토로 선발된 하노이 국립대 학생 100명은 내년 6월까지 청소년 400여 명의 학습을 지도한다.


또 인도네시아 1기 및 베트남 5기 대학생 멘토 중 우수자는 이달 내 한국 방문 프로그램에 참여하고, 'H-점프스쿨' 한국 대학생 멘토와 교류하는 시간을 가질 예정이다.

현대차그룹은 2013년 한국, 2020년 베트남에 이어 지난해 인도네시아에서 'H-점프스쿨'을 시작했으며, 올해는 3개국 대학생 멘토 500명이 청소년 약 2,000명의 학습을 지도할 계획이다.


현대차그룹 관계자는 "건강한 미래인재를 육성하고, 교육격차를 해소하기 위한 노력을 지속할 것"이라며 "더 많은 배움과 성장의 기회를 제공하겠다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
