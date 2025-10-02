세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스[르포]"압도적이네" 유럽저택급 입장…'크루즈 한... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]9월 소비자물가 2.1%↑…두 달만에 다시 2%대
2025년 10월 02일(목)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
더울 때마다 자주 먹었는데 '깜짝'…'생식 문제' 생길 위험 커진다
"의외의 승자?"…소비쿠폰 사용처 1위, 소고기 아니었다
"월급보다 30배 더 벌었다"…50대 청소부, 뜻밖의 수입원
"한달 2만원으로 살아도 행복"…'나는 노숙인' 변신한 中 30대 엘리트
'평점 1점' 굴욕 카톡…"원상복구 했는데" 사그라들지 않는 업뎃 분노
직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?
"한달 2만원으로 살아도 행복"…'나는 노숙인' 변신한 中 30대 엘리트
알몸에 신발만 신은 남성, 새벽 고깃집 들어가 술·고기 훔쳐
최대 현안은 '국가 전산망 마비'…檢 개혁, 韓美 관세도 관심사
아파트인가 크루즈인가…평당 분양가 1.3억 포제스 한강 가보니