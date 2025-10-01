한성숙 중기장관, 추석 앞두고 성수품 가격동향 점검

독립문 영천시장 방문해 상인 차담회

"전통시장 가격 합리적…민생경기 회복 전념"

한성숙 중소벤처기업부 장관은 1일 추석 명절을 앞두고 서울 서대문구 독립문 영천시장을 방문해 추석 성수품 수급 동향 및 가격 동향을 점검하고 상인들과 차담회를 진행했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 1일 서울 서대문구 독립문 영천시장을 방문해 물건을 구입하고 상인들을 격려하고 있다. 중소벤처기업부 AD 원본보기 아이콘

이날 차담회에서 상인들은 민생회복 소비쿠폰, 상생페이백, 온누리상품권 환급행사 등 정부의 소비진작 프로그램에 대해 다양한 현장의 목소리를 전했다.

한 장관은 "전통시장이 대형마트보다 합리적인 가격으로 국거리, 떡, 과일 등의 성수품을 구매할 수 있고 명절 장바구니 부담을 덜어주는 역할을 톡톡히 하고 있다"며 "다양한 소비진작 대책이 추석과 함께 진행되고 있는 만큼 민생경기 회복과 연계될 수 있도록 더욱 전력을 다하겠다"고 말했다.

소상공인시장진흥공단에 따르면 4인 기준 추석 차례상 준비 비용은 전통시장이 29만8766원, 대형마트 37만3164원으로, 전통시장이 대형마트에 비해 7만4398원(19.9%) 저렴한 것으로 조사됐다. 품목별로도 전체 27개 조사 품목 중 20개 품목이 전통시장에서 더 저렴했다.

이후 한 장관은 가업 승계한 청년상인 점포와 시장 내 여러 점포를 방문해 한과, 강정, 송편 등을 직접 구매하고 상인들을 격려했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



