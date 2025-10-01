본문 바로가기
한국법무보호복지공단 광주전남지부, 명절 기부금 전달

호남취재본부 심진석기자

입력2025.10.01 15:40

이재훈 위원장, 보호대상자 등 700만원 기부

이재훈(사진 왼쪽)법무보호위원 사회성향상위원회 위원장이 한국법무보호복지공단 광주전남지부에 보호대상자를 위한 법무보호사업비 및 명절위문금 700만원을 기부했다. 한국법무보호복지공단 광주전남지부 제공

이재훈(사진 왼쪽)법무보호위원 사회성향상위원회 위원장이 한국법무보호복지공단 광주전남지부에 보호대상자를 위한 법무보호사업비 및 명절위문금 700만원을 기부했다. 한국법무보호복지공단 광주전남지부 제공

한국법무보호복지공단 광주전남지부(지부장 황경주)는 최근 법무보호위원 사회성향상위원회(위원장 이재훈)로부터 보호대상자를 위한 법무보호사업비 및 명절위문금으로 700만원을 기부받았다고 밝혔다.


이번 기부금은 법무보호사업비로 보호대상자들의 가족 지원, 교육 및 명절 지원금 등 대상자들을 위해 필요한 부분에 나누어져 사용될 예정이다.

사회성향상위원회는 이번 기부금을 통해 법무보호대상자들에게 실질적인 도움을 주고자 하며, 특히 법적·경제적인 어려움을 겪고 있는 이들이 사회로 복귀할 수 있도록 돕는 것이 주된 목적이다.


이재훈 회장은 "이번 우리 위원회의 기부가 법무보호대상자분들이 사회에 잘 적응하고, 더 나은 삶을 살아갈 수 있도록 돕는 중요한 전환점이 되길 바란다"고 말했다.


황경주 지부장은 "사회적 관심과 지원이 커질수록, 법무보호대상자들이 사회에 잘 통합될 기회가 더욱 많아질 것이다"며 "이번 기부가 그들에게 실질적인 변화의 기회를 제공할 수 있을 것이라 확신한다"고 말했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
