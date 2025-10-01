본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 남구 주월1동 지사협, 추석 맞이 희망 물품 전달

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.10.01 16:10

시계아이콘00분 15초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주 남구 주월1동 지역사회보장협의체와 나눔의 가게 운영위원회가 추석 명절을 맞아 900만원 상당의 물품 나눔행사를 진행했다. 광주 남구 지역사회보장협의체 제공

광주 남구 주월1동 지역사회보장협의체와 나눔의 가게 운영위원회가 추석 명절을 맞아 900만원 상당의 물품 나눔행사를 진행했다. 광주 남구 지역사회보장협의체 제공

AD
원본보기 아이콘

광주 남구 주월1동 지역사회보장협의체와 나눔의 가게 운영위원회는 추석 명절을 맞아 900만원 상당의 물품(멸치, 배, 쌀, 라면) 나눔 행사를 진행했다고 1일 밝혔다.


지난달 30일 주월1동 행정복지센터에서 열린 행사는 추석 명절을 맞아 각 위원과 통장들이 지역 내 돌봄 이웃 180여세대와 복지시설에 멸치와 희망 물품을 직접 전달하고 안부를 살폈다.

조대규 나눔의 가게 운영위원장은 "앞으로도 관내 소외계층을 적극 발굴해 이웃과 이웃이 서로를 살피는 따뜻한 주월1동을 만들기 위해 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약전쟁'…추석엔 없어서 못 잡는다 "20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

최대 현안은 '국가 전산망 마비'…檢 개혁, 韓美 관세도 관심사

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

'한강벨트' 초고가주택 탈세 겨눈다…'부모찬스' 편법증여 등 104명 세무조사

'불법 정치자금' 권성동, 구속 계속될까…구속적부심사 시작

새로운 이슈 보기