광주 남구 주월1동 지사협, 추석 맞이 희망 물품 전달

광주 남구 주월1동 지역사회보장협의체와 나눔의 가게 운영위원회는 추석 명절을 맞아 900만원 상당의 물품(멸치, 배, 쌀, 라면) 나눔 행사를 진행했다고 1일 밝혔다.

지난달 30일 주월1동 행정복지센터에서 열린 행사는 추석 명절을 맞아 각 위원과 통장들이 지역 내 돌봄 이웃 180여세대와 복지시설에 멸치와 희망 물품을 직접 전달하고 안부를 살폈다.

조대규 나눔의 가게 운영위원장은 "앞으로도 관내 소외계층을 적극 발굴해 이웃과 이웃이 서로를 살피는 따뜻한 주월1동을 만들기 위해 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자



