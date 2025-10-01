광주신세계, 가을 맞아 '러너스 위크' 열어

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)가 가을을 맞아 러닝 관련 상품을 다양하게 선보이는 '러너스 위크'를 열고 풍성한 혜택을 준비했다.

광주신세계 플레이스팟 뉴발란스 매장에 다양한 러닝 용품이 전시돼 있다. 러닝 트렌드 인기로 광주신세계 뉴발란스는 전년 대비 매출이 크게 상승했다.광주신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

1일 광주신세계에 따르면 스포츠 업계에서는 국내 러닝 인구가 1,000만명이 넘을 것으로 추산하고 있으며 이번 프로모션을 통해 러너들의 방문이 이어질 것으로 기대하고 있다.

러닝은 골프나 테니스에 비해 저렴한 비용으로 시작할 수 있고, 혼자서도 할 수 있다는 점이 장점으로 꼽힌다. 이러한 영향으로 광주신세계 플레이스팟에 러닝용품을 찾는 고객들이 꾸준히 이어지고 있다.

실제 지난 7~9월 3개월간 스포츠 브랜드 매출을 살펴보면 전년 동월 대비 10% 넘게 신장한 것으로 나타났다. 특히 러닝용품으로 인기가 높은 '뉴발란스'의 경우 작년 대비 100% 가까운 매출 신장을 기록했고, '아디다스' 역시 40% 넘게 매출상승을 기록하며 러닝의 인기를 반영했다.

광주신세계 플레이스팟 뉴발란스는 호남 최대 규모 매장으로 일반 매장에서 보기 힘든 SC 엘리트 V, SC 페이서 V2 모델들을 선보인다.

광주신세계 뉴발란스에서 러닝 용품으로 가장 인기 있는 상품은 SC 트레이너 V3(24만9,000원)이다. 쿠션감이 좋아 데일리 트레이닝은 물론 실제 마라톤에도 사용할 수 있는 러닝화로 고객 반응이 좋다.

지난 8월 광주신세계 플레이스팟에 오픈한 스포츠 브랜드 '푸마'. 새롭게 문을 연 광주신세계 푸마에서 만날 수 있는 디비에이트 나이트로 엘리트(28만9,000원) 모델 역시 인기가 높다. 러닝화 중에서도 전문가용에 해당되는 상품으로 내부에 탑재된 탄소 섬유가 높은 수준의 러닝 효율성을 보장한다.

광주신세계는 러닝 용품을 찾는 고객들을 위해 오는 12일까지 프로모션을 펼친다. '나이키'에서는 러닝 의류를 20% 할인한다. 일부 품목은 제외된다. '리복'에서는 15만원 이상 구매시 10%, 30만원 이상 구매시 20% 할인을 제공한다. '엄브로'와 '휠라'는 러닝화 구매시 각각 신발주머니, 양말을 증정한다.

SNS 이벤트도 동시에 진행된다. 오는 12일까지 광주신세계 플레이스팟 스포츠 브랜드 매장에서 상품 및 상품 착용 사진과 선택한 이유를 인스타그램에 올린 후 해시태그로 광주신세계(@gwangju_shinsegae)를 올리면 추첨을 통해 스포츠 브랜드 2만원 이용권을 증정한다.

광주신세계 이정일 플레이스팟 팀장은 "가을을 맞아 러닝에 관심 있는 고객들을 위해 다양한 제품과 풍성한 프로모션을 준비했다"며 "국내외 인기 브랜드를 한 자리에서 볼 수 있는 광주신세계에 오셔서 최적의 상품을 만나시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



