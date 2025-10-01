NICE정보통신-페이먼츠, 합병법인 출범

매출 1조원, 가맹점 74만곳에서 영업

VAN-PG 통합 '원스톱 결제·정산 라인업'

나이스정보통신은 나이스페이먼츠와의 합병법인을 1일 출범했다고 밝혔다.

부가가치통신업(VAN·밴) 사업과 전자지급결제대행(PG) 사업을 합쳤다.

회사 측은 합병에 대해 "통합 결제 브랜드 아래 온라인·오프라인·글로벌 서비스를 모두 갖춘 결제사로 도약하기 위한 전략적 결정"이라고 설명했다.

두 회사는 합병을 통해 기업가치를 높이는 데 집중할 계획이다.

VAN과 PG를 결합해 국내 온·오프라인 결제부터 해외 크로스보더 결제까지 하나로 잇는 원스톱 결제·정산 패키지 서비스 제공을 할 수 있게 됐다.

탄탄한 재무건전성을 기반으로 국내외 브랜드 인지도를 제고해 영업 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

중복 자원을 효율적으로 재분배해 이상금융거래탐지시스템(FDS) 등 리스크 관리 투자를 확대하면서 정산 운영의 안정성을 강화해 소비자 신뢰도를 높인다는 전략이다.

합병은 나이스페이먼츠의 인적분할 신설부문을 나이스정보통신이 흡수합병 하는 구조다.

소규모합병 절차에 따라 신주 발행 없는 무증자(1:0) 방식으로 진행했다. 나이스정보통신이 나이스페이먼츠의 지분을 100% 보유한 상황이어서 합병 이후 최대주주가 바뀌진 않는다. 연결재무제표상 영향도 제한적일 것으로 회사 측은 보고 있다.

김승현 나이스정보통신 대표는 "'원팀' 전략으로 시너지를 만들고 고객과 가맹점에 더 안전하고 편리한 결제 경험을 제공할 것"이라며 "밴-PG 통합 브랜드 출범으로 성장 동력을 확보해 기업가치를 높이는 데 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

나이스정보통신에 따르면 회사는 국내 1위 종합 지급결제 기업이다. 온·오프라인 전국 74만개 이상 가맹점과 일하고 있다. VAN, PG를 비롯해 내국세환급대행(TRS), 크로스보더 결제, 지역사랑상품권, 전자상품권, 모바일쿠폰서비스를 제공한다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



